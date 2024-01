Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

Con los Reyes Magos a un paso de casa, cabe llamar la atención sobre a dónde se dirigían los sabios de Oriente cargados de regalos para un niño nacido en un portal. Porque no hay nada más rupturista que el nacimiento de Jesús de Nazaret. Primero, porque hablamos de un “migrante” cuyo padre acepta de buen grado que la autoría del embarazo de su esposa provenga directamente de Dios. Segundo, porque se trata de una familia sin techo, que se ve forzada a encontrar abrigo entre las bestias de un establo - una mula y un buey, según la tradición - para que María de a luz. Y es que el Hijo de Dios nació, no lo olvidemos, en una cuna de paja, no de oro.

Para las elites de Judea de aquellos años, la familia de Jesús de Nazaret podía calificarse de “desestructurada”: sin hogar, pobre de solemnidad y vagando en busca de fortuna. Hasta allí fueron Melchor, Gaspar y Baltasar a llevar ofrendas al Niño Dios, siguiendo la estela de una estrella fugaz que les detuvo ante un humilde pesebre.

Así, desde el origen quedó claro que Dios no buscaba mostrar su poder en la abundancia, el triunfo terrenal, la riqueza o el éxito, sino en la pobreza y entre los desheredados, para predicar con el ejemplo.

Si abandonamos la tentación de dejarnos contaminar por los agoreros, hoy el mundo es mejor que entonces, gracias a ese Niño en buena parte. Todo es más fácil que entonces y, sin embargo, sigue habiendo miles de mujeres que, como María, dan a luz en las calles, en establos o en plena mar, tratando de cruzar hacia un futuro mejor a riesgo de sus vidas y las de sus hijos. Por eso, llama la atención la escasez de niños en nuestros barrios, en las calles y plazas.

A menudo se señala que los jóvenes de hoy no quieren tener niños. No es cierto. Tampoco que sean unos malcriados que priorizan viajar sin cesar o salir a cenar por encima de formar una familia.

En una reciente encuesta de Sigma Dos entre jóvenes españoles, el 65% de los que tienen entre 18 y 29 años coloca tener una vivienda en propiedad la mayor prioridad de sus vidas. Quieren un hogar. Sin embargo, seis de cada 10 jóvenes españoles por debajo de 29 años no se plantea tener hijos en los próximos cinco años. La situación se repite en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 44. Sólo en torno a un 30% de los miembros de estos dos grupos de población sí contempla como una opción realista la maternidad o en su caso la paternidad antes de que acabe 2029.

La mayoría de los encuestados (37%) considera que el principal freno para tener hijos es el elevado coste de la vida. Le siguen el sacrificio personal y profesional que implica (20%), la incertidumbre laboral (18,5%), las malas perspectivas globales (11,8%) y la inestabilidad familiar.

Pero los jóvenes sí quieren formar un hogar, como prueba que ante la hipótesis de que la situación económica mejorara, el 34,2% de los consultados tendría dos hijos. De hecho, la opción de concebir tres vástagos (17,9%) supera a los que optarían por un hijo único (17,3%).

Así que, ahora que llegan los Reyes Magos, pidamos y trabajemos para que los jóvenes puedan formar familias y traer más niños al mundo, para que nuestras plazas y calles se llenen de alegría. Pero también recordemos que José y María dieron a luz al Niño Dios en una cuadra. Y que nunca lo llevaron a Disneyland ni a estudiar a Oxford o Harvard.