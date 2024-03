Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

La presión medioambiental de 8.000 millones de seres humanos compartiendo la misma casa común es evidente, pero no autodestructiva. Eso es lo que pretenden hacernos creer los mismos que durante la Revolución Industrial proclamaban que no cabíamos más cuando la Tierra pasó de 1.000 millones a unos 1.700 millones en 1900. Por culpa de esos agoreros del ecologismo estamos donde estamos: transitando por el camino equivocado en una transición mal llamada “verde”, porque cualquier actividad humana a gran escala deja huella. Me explico.

Estamos errando en este abandono progresivo de los combustibles fósiles, algo que deberemos acelerar como consecuencia del deshielo polar, porque hemos comprado las teorías políticas de un puñado de greñudos de jersey roído, trufadas de guiños anticapitalistas y antioccidentales. Las mismas que en los años 70-80 y 90 del pasado siglo patrocinaba Moscú.

Alemania es un buen ejemplo de ello. Veamos por qué. Aunque la energía nuclear es siempre motivo de discusión, nadie puede poner en duda la evidencia científica: se trata de una tecnología de emisiones cero. Por tanto, nadie pone en duda el papel que los reactores nucleares jugarán durante la transición hacia otras fuentes de energía 100% renovables.

La energía nuclear combina una alta generación eléctrica de baja emisión con un suministro constante. Con una operatividad cercana al 90%, la energía nuclear es un pilar fundamental en la seguridad del suministro eléctrico europeo.

Sin embargo, las presiones políticas han puesto de manifiesto algunas incoherencias que acabarán por demostrar la ineficacia de algunas propuestas contradictorias.

En Alemania se produjo el año pasado el cierre de las tres centrales nucleares que seguían operativas. Las consecuencias medioambientales y económicas no se han hecho esperar. Tras Polonia y República Checa—países con elevada dependencia del carbón—, Alemania es el tercer país de la UE que más emisiones de CO2 genera hoy en su producción de electricidad. Según datos del think tank energético Ember, en 2023 la mayor economía de la UE alcanzó una tasa de intensidad de emisiones de 371gCO2/Kwh, equivalentes a 2,2 toneladas de CO2 por habitante. Y eso a pesar de que sus emisiones disminuyeron un 21% respecto al 2022 en gran parte debido al fuerte aumento de la generación eólica y solar en sustitución de la de carbón al tiempo que sus importaciones compensaron el cierre de sus últimos reactores nucleares.

Para compensar el apagón nuclear, el mayor generador de combustibles fósiles de la UE ha aprobado subvenciones para construir 10.000 MW en centrales de gas para reemplazar su parque atómico. La condición de Berlín es que los promotores de las plantas incluyan en el diseño un plan para sustituir el gas por el hidrógeno verde en algún momento entre 2035 y 2040. Esta ambición no deja de ser una quimera ya que, hoy en día, los costos y escalabilidad del uso del hidrógeno son enormes.

Mientras tanto, los ciclos combinados de gas seguirán quemando y emitiendo grandes cantidades de CO2. En contraste, Francia, con una firme apuesta por la energía nuclear, logró una densidad de emisiones de CO2 en 2023 casi siete veces inferior a la alemana. Estos contrastes revelan la ausencia de una política científica común sobre la descarbonización. En aquellos países, como Alemania, con fuerte representación de partidos “ecologistas” el debate de la descarbonización está contaminado.

Por eso, hay que exigir a los políticos valentía para que dejen que la ciencia y la razón se impongan en las cosas del comer. Feliz Semana Santa.