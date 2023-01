Algunos recordamos que el entonces candidato Petro visitó al papa Francisco, y hace unos días se vio a la primera dama visitándolo también. La señora Alcocer estuvo acompañada por Eva Ferrer quien no solo es amiga de ella sino que cumple funciones de consejera para la niñez. Nada tiene de malo que líderes mundiales y otras personas visiten al papa, lo interesante del asunto es que a pesar de que se mencionaron los temas tratados, no fue claro en condición de qué se le hizo esa visita; ¿como jefe de estado o como máximo representante de la iglesia católica? y aunque esto puede sonar irrelevante no lo es porque el mismo Petro, sin afirmarlo categóricamente (tampoco lo ha negado) parece que se inscribe como católico.

Lo curioso es que la misma semana de la visita de la Primer Dama se dio a conocer la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud (ya con lenguaje incluyente) que a grandes rasgos podría resumirse así: Todes les que puedan quedar en embarazo podrán abortar hasta la semana 24 sin ninguna restricción y sin importar la edad que tengan, siempre y cuando lo deseen, o incluso después de ese periodo si cumplen con los requisitos descritos en dicha resolución.

¿Con qué cara se presentan estas dos señoras frente al máximo jerarca de la iglesia y enemigo número uno del aborto esa misma semana? ¿Están ellas en contra de este tipo de resoluciones como católicas que parecen ser o son de ese grupo de creyentes que solo toman de la religión aquello que les conviene como si fuera parte de un Lego? Está bien que Colombia sea un país laico, de manera que ellas no están obligadas a visitar al papa si no lo desean.

Entre esto y las contradicciones del ICBF que dice que no tiene responsabilidad con los niños de la Guajira que han muerto de hambre las contradicciones de este gobierno no dejan de sorprender.