Por Alberto Velásquez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

No se cansan los órganos judiciales y los de control de descubrir nuevas modalidades del crimen. Si antes, violencia liberal/conservadora de los años 40 del siglo pasado, el país se estremecía ante asesinatos como los de los llamados “cortes de franela” – abrirle la garganta al enemigo para sacarle la lengua como corbata –, ahora la Procuraduría General de la Nación denuncia ante la JEP, hallazgos de modalidades de crímenes comparables a los que se ejecutaron en los campos de concentración nazi.

El documento de la Procuradora General, remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz – entidad que lleva más de cinco años de funcionamiento y no ha proferido sentencia alguna contra el Estado mayor de las Farc – no puede pasar inadvertido, por más que se haya ido agotando la capacidad de asombro de los colombianos. Denuncia la procuradora la práctica de ese grupo guerrillero de extraer bebés con vida de los úteros de las madres, para luego asesinarlos o lanzarlos vivos a los ríos. Actos macabros contra las víctimas del conflicto, degradas en su dignidad humana. Hasta los mejores novelistas del género del terror se quedarían estupefactos oyendo los relatos de aquellas madres que tuvieron que pasar por tanto suplicio. Los neonatos que no fueron lanzados a los ríos, tuvieron como destino final los basureros. A las mujeres que no se sometían al aborto, las fusilaban.

Buena parte de la opinión pública ha planteado juiciosas dudas al ver que se pueda repetir con el ELN el generoso acuerdo que se hizo con las Farc, en el que los autores de crímenes condenados por el Derecho Internacional Humanitario hasta ahora siguen gozando de impunidad, dado que no se les ha dictado condena alguna. Impunidad que se evidencia también con los sumarios fundamentados en aquellos relatos de las madres que siguen llorando su dolor. Temores que se explican por las palabras del comandante del ELN, Pablo Beltrán, al advertir que si bien aceptan el cese bilateral del fuego, persistirán en financiarse a través de delitos contra la dignidad y libertad humana, “si sus propias circunstancias lo exigen”.

El derecho a la duda es propio del ser racional. Máxime cuando se tienen experiencias tan amargas. Si la teoría del pensamiento crítico del hombre libre no ha perdido actualidad, seguirá vigente frente al desenvolvimiento del actual proceso de paz. Aquella sentencia cartesiana del “pienso, luego existo”, complementada con la de “pienso, luego dudo”, sí que se justifica practicarla con el actual gobierno. No se puede abandonar el derecho de meditar con la duda, principio básico de toda negociación arriesgada.

No olvidemos que buena parte de la violencia y la impunidad que hoy rebrota con la inseguridad ciudadana, es consecuencia de los malos acuerdos firmados con la subversión. Hay muchas incertidumbres acerca de que se puedan calcar ahora. Ojalá estemos equivocados. Repetir sobre lo frustrado, sería condenar al país a marchar a contrapelo de su propia historia.

P.D.: A la pregunta sobre quién mató a Álvaro Gómez, se suma ahora el interrogante sobre la muerte del teniente coronel Dávila. ¿Se suicidó o lo mataron?