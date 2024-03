Por Jorge Andrés Rico Zapata - @andresricocp

La propuesta bandera del gobierno de Gustavo Petro se encuentra en cuidados intensivos, debido a que la realidad de violencia del país desborda la idea política de paz total del mandatario. Lo mejor para el país, sería que este modelo funcionara, pero no es así, y no hay posibilidades de mejora, porque el conflicto armado se atomiza, los actores criminales se fortalecen y el país evidencia incertidumbre en los discursos, procedimientos y acciones gubernamentales.

Por ejemplo, era predecible lo que iba a pasar con el grupo narcotraficante Estado Mayor Central (EMC) en cuanto a que el Gobierno se viera en la obligación de levantar el cese al fuego, debido a que la propuesta de paz total, no genera ningún condicionante a que este grupo y otros grupos, los llevara a respetar el cese al fuego y las negociaciones. A este grupo no le interesa la paz, le interesa la codicia, el lucro criminal y mantener el control de sus zonas de influencia geoestratégicas para su economía ilícita y continuar fortaleciéndose militarmente.

El EMC, desde su creación como grupo criminal disidente de las Farc, que estaba en el proceso de negociación con el gobierno colombiano en el 2016, sus líderes “Iván Mordisco” y el desaparecido en combates en zona con Venezuela “Gentil Duarte”, dejaron claridad que su objetivo era continuar con el narcotráfico, aprovechando el espacio territorial que se dejaba con la negociación, lo cual fue una ventaja para poder cooptar y controlar espacios geográficos del país.

Este grupo hoy liderado por “Iván Mordisco” fundó hace poco una escuela con el nombre de “Gentil Duarte” en Caquetá, además se ha expandido a 234 municipios del país, incrementando su accionar no solo local, sino transnacional. El EMC fue declarado por el Gobierno como un grupo que no firmó el acuerdo, lo cual lo hace diferente a la Segunda Marquetalia (grupo residual de las Farc), además no es un grupo que esté articulado a una subordinación asegurada en el liderazgo, lo cual dificulta la negociación. Se suma a esto, que en alguna oportunidad en entrevista que le realizó un medio colombiano a “Iván Mordisco”, este hablaba de discutir el modelo económico del país.

Aún más delicado es que el Gobierno omite constantemente la realidad del país, e invoca temas que sirven para crear agendas de opinión que difuminan el contexto y ponen a la opinión pública a hablar de aspectos que no tienen cohesión con la situación de violencia en el territorio, pero sí que sirven para mantener audiencias cautivas.

Teniendo en cuenta que el modelo de paz total falla, Gustavo Petro invoca un nuevo objetivo que sirva de pilar para disimular o tergiversar el fracaso de su política, puede ser el caso de la idea sobre la constituyente o que hable de otros temas internacionales constantemente. Para el Gobierno lo importante es tener factores de distracción o cortinas de humo que desconecten a la ciudadanía con el conflicto armado interno colombiano y la violencia de los diferentes grupos. Son cortinas de humo y paz total.