Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Cansancio, a la que llegan los que duermen mal porque se acuestan peleados o de mal genio, los que creen que el mundo cambia de un día para el otro (lo que solo pasa en las películas) y se encuentran en las mismas, los que hacen planes para exponerlos en lugar de construirlos (los eminentes), los que resisten trancones y contaminación y se funden al llegar a casa, los que programan eventos y se quejan de que nadie va (creen que la gente no trabaja), los que atraviesan la ciudad para ir a una cita y de ahí los envían al otro extremo para otra, los que entran en las redes y allí los apalean con propaganda y mala leche, los que cuelan mentiras para lograr un ripio de verdad, los que juegan con el tiempo de los demás como si fuera el propio, los que todo lo ven mal y se ofuscan si el otro no lo ve, los que comienzan a hacer una cosa y les ordenan lo contrario, los que aumentan el ruido para ver si así se escapan, etc. Los cansados y los que cansan aumentan de manera exponencial y bueno, relajarse ya es una prohibición.

Hoy se habla de la sociedad del cansancio, del tiempo de la fatiga y la necesidad de una ergonomía que se incumple, de la auto explotación, la edad de los culpables y un mundo peligroso. Y en estos espacios en los que muchos se dopan con pastillas o energizantes o yerbas varias, con ejercicios que solo agotan (lo de mente sana en cuerpo sano ya es solo una frase) y meditaciones para calmar la agresividad, el cansancio abunda, se pierden los objetivos y se vive una contaminación mental que es peor que la particulada. Y a más cansancio, más errores, menos predisposición y la famosa frase de Bartlevy, el escribiente: preferiría no hacerlo.

Y todo porque se nos ha olvidado descansar, ejercer el ocio creativo y manejar los órdenes debidos. Se planea a las carreras, se cambia de objetivos, la ciudad es un desorden, los que piden cumplimiento son los que menos cumplen, no se ejecutan prospectivas y la ley de caos no se ordena, sino que engorda. Y lo malo es que, si no descansamos, si no dejamos a un lado lo que estresa (las especulaciones sobre lo que no ha pasado, los delirios digitales, el consumismo desmesurado, el querer ser otros), creceremos la demencia, asunto que hoy ya muchos lucen desde el ejercicio del poder.

Acotación: descansar después de cumplir una tarea es propio de todos los organismos vivos y hasta los planetas tienen momentos de retroceso. El reposo hace parte del movimiento y la aceleración (con inercia incluida) termina parando para saber los resultados. Pero estamos locos y antes que caminar saltamos, y de las carreras, como dicen las señoras, no queda sino el cansancio.