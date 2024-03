Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Hundirse, a la que llegan tóxicos que acosan y culpabilizan, que hacen análisis para llegar a lo peor y no admiten nada bueno porque o es mentira o es imposible que pase, y entonces crean malestar en los lugares de trabajo hablando mal de todo, haciendo prospectivas apocalípticas aún después de comer y asegurar el salario, alegando que los usan y en lugar de ser personas son objetos, y para colmo se acompañan de despechados que sostienen que estar vivos es una tragedia, de cazadores de errores en lo que no se ve, de mezquinos que roen como ratones y son destrozadores de sueños profetizando que la realidad no los permite, tachando todo futuro y solo viendo agujeros negros; más los que hablan de derechos y evaden cínicamente los deberes, de los que se sienten mal y hablan de vacunas asesinas, en fin, en la fila hay gente que crea malestar y lo riegan entre muchos para sembrar miedos, sustos y delirios. Y pasa que esta técnica de hundirse (ser especies de Dráculas inclusivos) es una manera de victimizarse y de saltar responsabilidades. Y así, pobrecito yo.

La depresión es una enfermedad común y se llega a ella por muchas causas. Y si bien la medican, los psiquiatras también recomiendan que se viva en un buen ambiente familiar y de amigos, tratando así de evitar lo que Sigmund Freud decía: si quiere deprimirse, viva entre depresivos o entre gente mentalmente dañina, que es la que ahora abunda. Y abunda por el tipo de información que consume (meros datos), por el exceso de deseos frustrados (las cosas que compramos no hacen el trabajo por nosotros), por reclamar supuestos daños históricos o el exigir que les admitan el cómo se sienten y no lo que son, así se hable de hormonas.

La toxicidad de nuestros tiempos, en los que se quiere negar cualquier evidencia científica, o del pasado, tipos de sociedad construida y palabras que determinan, busca imponer en todos los escenarios subculturas variadas que no funcionan y viven de parasitar a otros. Y como ya nada es como es, como los valores dan cero y se acepta políticamente lo relativo, aparecen el caos y la cizaña, los que aumentan los problemas para hacerlos rentables y el desorden que toca los estamentos públicos y privados. Y en este mundo, son más los hundidos que los salvados, como escribía Primo Levi.

Acotación: Además de la corrupción política y económica, hoy vivimos una corrupción mental que solo codicia el mal y la incertidumbre, la frustración, la desconfianza y el que nada se pueda hacer. Y en este estado de cosas, muchos se hunden, otros se esconden y los demás ya ni rezan, pues hasta los milagros resultaron falsos. Debería, entonces existir un aviso urgente: se prohíben las gentes tóxicas, son peor que fumar y tragar comida chatarra.