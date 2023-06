Por Federico Hoyos Salazar - contacto@federicohoyos.com

¿Por qué se están inclinando los jóvenes hacia la derecha en Colombia? El último estudio realizado por la Universidad del Rosario y la fundación alemana Han Seidel sobre la percepción de los jóvenes revela hallazgos interesantes acerca del cambio filosófico que está experimentando la juventud del país y sus prioridades. Los resultados demuestran que existe una oportunidad para generar conciencia sobre los riesgos del populismo y fortalecer una visión basada en los valores democráticos en la sociedad, especialmente entre las nuevas generaciones de colombianos.

Según el estudio mencionado, en mayo de 2021, solo el 7% de los jóvenes colombianos se sentían identificados políticamente con la visión de derecha, mientras que el 28% se identificaba con la izquierda. Sin embargo, en la última versión de la encuesta de percepción, esta cifra se ha triplicado, y ahora el 28% afirma sentirse mejor representado por la derecha, mientras que el 23% lo hace con la izquierda. ¿Qué significa esto? Históricamente, la aproximación hacia la derecha se ha asociado con la seguridad física, el orden, la protección de la propiedad privada y ciertos valores tradicionales. El estudio de percepción ofrece algunas pistas sobre los cambios concretos en este sentido.

Los dos problemas más urgentes para la juventud son la inseguridad (57%) y la falta de empleo (43%). En cuanto a las instituciones en las que más confían, se encuentran las universidades privadas y públicas, las fuerzas militares y la Iglesia católica. Por otro lado, los partidos políticos y el Congreso de la República son las instituciones en las que menos confían, seguidas de los influenciadores y las redes sociales, que se encuentran al final de la lista.

Otro hallazgo relevante de la encuesta, que contradice la intuición, tiene que ver con la postura de los jóvenes frente a algunos asuntos asociados con una visión progresista. Para los encuestados, temas como la desigualdad, el medio ambiente, la discriminación y la polarización están lejos de tener la misma importancia que el empleo (74%) y la necesidad de seguridad (60%). Esto muestra que, antes de considerar cambios sociales más profundos y detallados, los jóvenes perciben la necesidad de resolver asuntos fundamentales, como tener un empleo estable y bien remunerado, y vivir en ciudades seguras y ordenadas que garanticen su seguridad y la de sus familias.

El proyecto de cambio e inversión en los sectores más necesitados de la sociedad por parte del gobierno actual y otros gobiernos locales más cercanos a la izquierda no se ha materializado, lo que ha generado desconfianza entre este segmento. Eso se refleja en el hecho de que el 61% considera que el gobierno nacional no está cumpliendo sus promesas de campaña, y el 65% afirma que no se siente representado por el actual poder ejecutivo nacional.

La percepción política y las prioridades de las personas más jóvenes en la sociedad están experimentando un cambio filosófico notable. Este cambio representa una oportunidad para lograr un mayor consenso en torno a las prioridades de los futuros gobiernos elegidos en las elecciones locales de octubre de este año. La juventud colombiana demanda una sociedad que ofrezca seguridad física y oportunidades laborales para que cada ciudadano pueda perseguir su proyecto de vida individual. Sin embargo, es importante interpretar este cambio de pensamiento con responsabilidad, evitando caer en los mismos populismos que los jóvenes están rechazando.

Para construir una democracia sólida, se requieren instituciones fuertes y un orden social que permita el florecimiento de la iniciativa privada, generando posibilidades para que cada individuo encuentre la felicidad. En definitiva, este cambio de pensamiento político representa una ventana de oportunidad que debe ser aprovechada con decisión y visión a largo plazo.