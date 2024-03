Por Juan Camilo Quintero M - @JuanCquinteroM

Fue bastante inspirador ver el video que estuvo circulando en redes la semana pasada en el cual un trabajador del túnel del Toyo acepta la propuesta del expresidente Uribe para que un número importante de antioqueños donemos cada uno un millón de pesos para poder culminar las obras que le restan a las 4G en Antioquia. Es indudable que esto evidencia la generosidad y determinación de nuestros coterráneos de no amilanarse ante las dificultades y buscar salidas para seguir adelante. Y quizá, lo que vuelve este gesto ejemplarizante es que el trabajador dice que aunque no tiene el millón de pesos aporta lo que pueda. Pero, más allá de la contribución, hay un mensaje claro que manda un campesino trabajador en una obra de infraestructura, que, con su estilo local, le explica al presidente Petro que las vías no son para los ricos sino para los colombianos, los campesinos e indígenas ubicados en las periferias de la vía y que es un error no terminarlas.

Sería bueno que el presidente Petro entendiera que esta vía es para acercar el mar Atlántico, no solo a los paisas, a los habitantes del Eje Cafetero y del sur del país. Pero también para disminuir alrededor del 35% los tiempos de viaje para tener mayor eficiencia logística a través del puerto de Urabá.

Durante los últimos días he presenciado un par de reuniones de nutrida asistencia, en las cuales aflora, gracias quizás a esta discusión, cada vez más el regionalismo, para nada independentista, pero sí con mayor acento federalista. De hecho, ya se rumora de conversaciones y hasta mapas, de cómo trabajar con otros departamentos para unir y mirar formas organizativas que permitan una mayor descentralización.

Lo que no cabe duda es, entre más el presidente Petro insista en generar brechas con Antioquia y otros departamentos donde las mayorías no simpatizan con su forma de gobernar, ni con su corriente ideológica, estos temas, alrededor de la descentralización, cada vez van a estar más presentes en las agendas locales y regionales y muy seguramente uniendo no solo a los antioqueños, sino también a los costeños y tal vez a algunos departamentos del sur del país.

El presidente Petro generó mucha ilusión a millones de colombianos de que vendría un cambio para el bien de Colombia. Hoy, las encuestas muestran la desilusión de la gran mayoría de colombianos que no ven con buenos ojos cómo conduce el país y a la vez cómo genera gran incertidumbre con sus anuncios. El último de ellos, a falta de consensos en el Congreso de la República, buscar una Constituyente, una salida en falso que en lugar de fortalecer su gobierno lo sigue poniendo contra las cuerdas.

Haría bien el presidente en escuchar de verdad el clamor popular, todavía tiene tiempo y espacio para corregir el rumbo de sus decisiones. Sería bastante obstinado continuar con la misma estrategia si el mismo pueblo que lo eligió le recalca que por ahí no es. .