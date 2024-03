Por Juan Carlos Manrique y Camilo Herrera jcmanriq@gmail.com @consumiendo

En los últimos 20 años, los colombianos nos endeudamos más, gastamos más y ahorramos menos. El gasto de los hogares es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico. Genera ventas, las ventas producción y la producción empleo. En un momento de ralentización de la economía, resulta paradójico invitar a los colombianos a que su primer gasto sea el ahorro y no el consumo. Resulta también paradójico, proponerle a un colombiano, que vive al día, que ahorre. En diferentes estudios del Dane, de cada 10 colombianos encuestados, 1 manifiesta que no tiene ingresos; 8 responden que tienen ingresos, pero no tienen capacidad de ahorrar y sólo 1 indica que sí puede ahorrar.

Ahorrar es una de las palabras que menos entendemos. Es común, por ejemplo, que muchas personas confundan ahorrar con comprar más barato. Esto no es ahorrar. Porque ahorrar es sacrificar una compra hoy para poder comprar o invertir mañana. Ahorrar es guardar una parte de la diferencia entre los ingresos disponibles y los gastos totales. Está claro. Para la mayoría de los hogares, ahorrar es un reto titánico. Un reto que, poco a poco, se puede alcanzar si entendemos que ahorrar es fundamental. ¿Qué ganamos ahorrando?

Primero. Prepararnos para el futuro. El ahorro no es embeleco. Ahorrar es el puente para vivir en el mañana que soñamos. Es la mejor estrategia de una persona: desde joven ayudar a nuestro yo viejo. El ingreso en la vida de las personas es un ciclo mediamente predecible: hasta los 20 años no tenemos ingresos, entre los 20 y los 30 los ingresos crecen lentamente (más lentamente de lo que un joven quisiera) y cerca de los 50 llega a su punto más alto. La gran verdad oculta de esto es que de los 60 a los 90 años los ingresos no suelen aumentar, pero si los gastos, sobre todo en salud, categoría que poco compramos antes de los 60. Y lo más preocupante, de cada 10 colombianos en edad de jubilación, solo 3 logran una pensión.

Segundo. Salud financiera. Muchos hogares han creado su patrimonio solo endeudándose y no ahorrando, como debería ser. Curiosamente al ahorrar y ponerle metas a este ahorro, nos damos cuenta de que este sacrificio nos permite tener una salud financiera, soltando las cadenas de los intereses financieros con un impacto muy positivo en el bolsillo de los hogares.

Esto no comienza de la noche a la mañana. Debemos construir el hábito del ahorro y para esto debemos considerarlo como el primer gasto mensual: al llegar el ingreso, inmediatamente guardar cinco o diez o veinte mil pesos o lo que se considere correcto y posible. Y casi que olvidarnos de ese dinero.

Si somos más audaces, el reto del ahorro nos podría llevar a tener un presupuesto de gastos que nos ayude a controlar los gastos mensuales y prepararnos para disfrutar sin angustias de cosas tan sencillas como arreglar la moto, remodelar la casa o invitar a alguien a cenar.

Por el bien de todos, en un año de enormes turbulencias económicas, el primer gasto debe ser el ahorro.