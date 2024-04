Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

El 0,07% califica perfectamente en la categoría de una “pendejésima”, pero ¿será semejante proporción algo realmente importante? Mi profesor de Derecho Comercial me enseñó que cuando uno no supiera la respuesta a una pregunta, una fórmula temporalmente salvadora era decir: “depende”, porque eso te da tiempo para: 1. Enredar al que hizo la pregunta. 2. Exprimirse el cerebro en busca de una posible solución medianamente digna. 3. Inventarse otra solicitud de aclaración que te permita obtener nuevamente el beneficio del punto 2.

Pero retomando el importantísimo tema de esta columna que cambiará el futuro de la civilización humana, el 0,07% será importante dependiendo del asunto que estemos tratando. Si por ejemplo te dijeran que te van a dar el 0,07% de la riqueza actual de Elon Musk, porque no estoy seguro que lo siga siendo en el futuro, lo que serían unos 172 millones de dólares, para un profesor como yo es un evento ni siquiera imaginado en el mejor de los sueños porque esa cantidad no la recogería yo ni siquiera en 8 millones de reencarnaciones, lo que me permitiría hacer muchas cosas que quisiera hacer, entre otras, mandar al carajo a más de uno de la larga lista que tengo, pero que me moriré sin poder cumplir y, tal vez, podría sobrevivir en un país en donde por culpa de quien nos desgobierna, se está materializando sin necesidad de leyes o reforma constitucional la desquiciada y alucinada teoría del decrecimiento económico que tanto promulgó la anterior “ministra de los carbohidratos” y que es regla general de los marxistas, que necesitan que la población se empobrezca para que se vuelvan dependientes del Estado monopólico que previamente aniquiló todas las opciones privadas.

Pero si te dijeran que vas a vivir un 0,07% más de tiempo de lo que tiene previsto San Pedro, esa pendejésima probablemente no sea tan significativa. Pongo como ejemplo a Juan Vicente Pérez, un venezolano que murió la semana pasada a los 114 años, pero que para algunos es una desgracia que se hubiera muerto un mes, un 0,07% de su vida, antes de cumplir 115 años.

Yo no creo que al testarudo Juan Vicente de verdad le importase vivir un 0,07% adicional de existencia terrenal porque después de haber vivido 114 años, gracias a su fórmula de “trabajar duro, descansar los días festivos, acostarse temprano, beber un vaso de aguardiente todos los días, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón”, haber sobrevivido 60 años de matrimonio y 11 hijos, y ser testigo de cómo su país llegó a ser uno de los más ricos de América Latina pero por culpa de los marxistas, que son el modelo a seguir de quien hará lo mismo con el nuestro, se convirtió en una dictadura clonada de la isla cárcel de Cuba, sin futuro, con millones de niños mal alimentados que serán una generación de tarados porque sus cerebros no pudieron desarrollarse, y con un aparato productivo e institucional destruido, no tenía muchos incentivos para apagar 115 velitas.