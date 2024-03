Por Juan David Ramírez Correa - columnasioque@gmail.com

Alguna vez llevé mi carro al taller de Darío, que cobraba barato. Era la época universitaria y había que hacer rendir la plata.

“Darío, revísame el carro... está tirando para un lado”.

Darío estaba de mal genio y a regañadientes desengrafó el volante con un destornillador y una llave.

“¿Para qué lado está tirando?”, preguntó.

Le respondí.

Acto seguido, calculó poner el volante al centro, pero, para sorpresa de mis ojos, terminó moviéndolo un poco para el lado contrario del que tiraba el carro. Apretó la tuerca y soltó un despectivo: “Ahí le acomodé la cabrilla”.

“¿Cómo se te ocurre hacer eso?”, le dije, sometiéndome a una mirada inquisidora.

Le pedí que volviera a organizarlo como estaba. Pero lo que pareció un triunfo de la indignación sobre la viveza, terminó en una derrota dolorosa: Darío me cobró $30.000 por el tiempo dedicado a acomodar las cosas como se le vino en gana.

Hasta ahí llegó mi historia con el taller de Darío. Donde le hubiera dejado el carro y no me diera cuenta de lo que iba a hacer, con toda seguridad me hubiera matado a la primera curva después de salir del taller. La desidia y el estilo porfiado de Darío no lo dejaron hacer lo correcto: revisar bien y encontrar que el carro tiraba para un lado porque tenía un eje dañado.

Esa vez entendí que en Colombia hay un deporte más popular que el mismo fútbol: el acomodo al antojo. La historia de Darío hoy cobra vida y funciona como una analogía de lo que tristemente vive nuestro país, donde son innegables las intenciones de algunos para acomodar las cosas a su sed de poder, a sus intereses.

¿Por qué pasa eso? Las razones podrían dar para un tratado sobre la condición humana, sin embargo, toca hacer composición de lugar y pararnos en el hoy, en el ahora, en la dura realidad de este país donde el populismo busca acomodo.

A ver... no es un secreto que el momento es complejo y propicio para que las voces interesadas en el poder absoluto salgan a acomodar las cosas a su conveniencia para cautivar a incautos. De la fórmula que usan ya se ha hablado mucho, pero se resume en una parafernalia llena de matices emocionales: “Es que no dejan”, “no quieren que las cosas cambien”. Frases como esas son su mejor tonada y más cuando las adoban con palabras de grueso calibre: genocidas, embrutecedores, en fin, palabras necesarias para manipular la narrativa, pues sí o sí el objetivo es acomodar a su única verdad, en donde las promesas e ideas salidas de tono entran porque entran, así toque trancarlas a la fuerza.

Eso hace mucho daño. Por eso, como la canción de salsa Agúzate, hay que estar mosca por donde quiera, para no quedar al garete de los Daríos que terminan moviéndonos la cabrilla para un lado y quedándose no con los $30.000, sino con todo el país.