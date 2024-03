Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

Iniciando 2018 dije que: “Una de las leyes de Turambar establece que: “Si usted intuye que hay cuatro posibilidades de que una ciudad sea tomada por asalto y las evita, siempre aparecerá espontáneamente una quinta posibilidad que permita el paso de un Dragón con mala leche”. Ese dragón es Petro, el candidato chavista, que, aunque parezca increíble, es muchísimo más peligroso y perjudicial que Samper y Santos amasados en una sola entidad”.

Finalizando 2022, en un ejercicio de escenarios futuros para Colombia al que fui invitado y en algunas conferencias, propuse que un posible escenario sería un proceso de “venezolanización” del país; aunque algunos dijeron que yo era “pesimista” y “eso no pasaría en Colombia”. Para detallar el proceso, propuse el pasado agosto un “test” para evaluar parcialmente dicha venezolanización.

Luego de 7 meses, lo presento de nuevo para que usted califique ¿qué aspectos han avanzado?, ¿cuáles todavía no?, y ¿en cuáles tiene dudas?: “1. Fuerzas militares y policía: a) purga de elementos “indeseables” o “sospechosos”; b) prohibición para actuar en contra de actores criminales socios y aliados del gobierno; c) participación de su cúpula en actividades lucrativas, legales e ilegales. 2. Presencia de personal y programas cubanos en: a) seguridad del presidente; b) organismos de inteligencia y contrainteligencia; c) sistemas de salud; d) pénsum y material educativo. 3. Apoyo económico y alineamiento internacional con Cuba, Venezuela y otras dictaduras. 4. Control de los “organismos de control” que limiten la autoridad total del régimen: fiscalía, procuraduría, etc. 5. Debilitamiento y persecución de partidos de oposición, empresas y medios de comunicación “enemigos del cambio”. 6. Guerra a sector y empresas privadas: a) persecución por medio de regulación y hostigamiento de organismos de vigilancia con multas frecuentes y eliminación de permisos de operación; b) prohibición de importaciones de material esencial; c) fortalecimiento y alineamiento ideológico de sindicatos; d) expropiación. 7. Cascadas de subsidios y fijación oficial de precios para asegurar favorabilidad de la población en encuestas, elecciones y referendos, ejemplos: alimentos, servicios públicos, combustibles, medicamentos, etc. 8. Aumentos de impuestos a renta, patrimonio e importaciones. 9. Toma del Banco Central para emitir dinero sin restricciones y fijar tasas de cambio e interés con fines electorales. 10. Referendos constitucionales cuando los “cambios” no son aprobados u obstaculizados por la rama legislativa y las instituciones existentes. 11. Culpar a la oposición interna y externa, la legislación e instituciones vigentes, el sector privado y al “capitalismo”, de los fracasos de las políticas gubernamentales. 12. Nacionalización de sectores productivos y servicios básicos. 13. Alianzas gubernamentales con actores delictivos, garantizándoles impunidad, continuidad del negocio y blanqueamiento de dinero, bienes e imagen como “actores políticos”. 14. Formación, equipamiento y legalización de fuerzas paramilitares subordinadas al presidente, con patente de corso para ejercer actividades ilícitas. 15. Toma de los tribunales de justicia. 16. Control de las instituciones y software electorales que asegure la permanencia en el poder y la información electoral de los votantes para ejercer “personalizadamente” represalias. Recuerde que para Stalin “las personas que votan no deciden una elección, la gente que cuenta los votos lo hace”. 17. Altos índices de criminalidad, inflación y devaluación.”

¿Cómo vamos?