Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Al señor presidente Gustavo Petro se le convirtió la “vaca” que se adelanta en Antioquia para terminar la obra del Túnel del Toyo y la vía al mar, en un toro de lidia. Él no la quiere hacer y no quiere que nosotros la hagamos con nuestros propios recursos. Ahí empieza la lidia, cuando le apareció el toro, el gobernador de Antioquia, el señor presidente se asustó.

Para poderla construir, se ha apelado a una colecta pública, para quienes quieran que la vía se haga por ser de la mayor importancia para Colombia y, en especial, para todo el occidente colombiano. El problema es que pasa por Antioquia y, nuestro en mala hora presidente de Colombia, no permite que este departamento progrese, que se comunique con el resto de los colombianos que, a pesar de ser un esfuerzo regional, el señor presidente no quiere nada que signifique desarrollo para nuestra región. Es, el señor Petro, una persona de odios, de rencores, de venganzas, que no permite que el departamento, donde fue derrotado, salga adelante.

La vaca sigue, los antioqueños y los colombianos que nos quieren, seguiremos aportando para sacar adelante estas vías que representan un gran desarrollo para la patria, Colombia. Petro pide que no siga la campaña de la vaca, pero nunca dice que en su reemplazo la nación se compromete a hacerla. Le tenemos que demostrar que su odio por Antioquia no nos frenará el progreso del departamento.

No le queda bien a un mandatario dejar notar su rencor hacia parte de sus gobernados, eso se veía en su pasado guerrillero, pero ahora debe hacer esa malquerencia a un lado y dedicarse a gobernar un país que, equivocado, depositó su confianza y el futuro de su pueblo en sus manos. El mandatario debe entender que Colombia es una y que, a pesar de las diferencias, su tiempo lo debe dedicar a un buen gobierno del pueblo que democráticamente lo eligió para conducirlo por un buen camino.

Así como aceptamos el resultado de su elección, a pesar de las dudas que nos dejó, igualmente él debe aceptar que Colombia lo eligió para el gobierno de todo su pueblo, sin distinciones ni rencores. Las vías que reclamamos son nacionales y, aunque las debe hacer sin mostrar malquerencias, con mayor razón debe permitir que la región, que quiere castigar, haga lo que debía ser parte de su compromiso.

La campaña tiene que seguir como se viene haciendo, con la vigilancia suficiente para que no entren dineros de quienes, por su actuar, están por fuera de la patria. Su experiencia no es razón para actuar de la manera como quiere castigar a un departamento que hace semejante esfuerzo.

Sigamos para adelante, quienes quieran aportar, síganlo haciendo sin temor alguno, porque los controles de los mandatarios locales no nos dejan ninguna duda de su eficiencia. Estemos tranquilos que aquí, en Antioquia y Medellín, estamos en buenas manos.