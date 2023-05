Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Cumplí 41 años. Soy oficialmente una persona adulta. Un veterano sabroso. Casi un sugar daddy. Esta etapa me agarró de repente. Con mi actitud juvenil pensaba que los desvanecimientos corporales no harían mella en mi antes vigorosa humanidad. Pensé que los cambios se darían paulatinamente para irme acostumbrando a los dolores venideros, pero apenas aterricé en el año 40 el cuerpo hizo clic, o mejor, hizo: ¡ay!

En un año me he hecho los exámenes médicos que no me había hecho en 39. A partir de los cuarenta los dolores son como Rexona, no te abandonan. Migran por el cuerpo. Un día te levantas y sientes que la espalda no es la misma. ¡Ay mi espalda! Te tomás un relajante muscular y el dolor emprende el trasteo para rodilla. ¡Ay la rodilla! Y así va el dolor como un judío errante por los músculos, arterías, huesos, y demás cosas que uno no sabía que tenía en el cuerpo. Porque eso sí, se aprende de anatomía. No solo por los malestares propios sino por los amigos.

Diez años antes se hablaba de rumbas y romances. Ahora la salud es el trending topic. Usted llega a la fiesta y le preguntan: ¿qué querés tomar? Y la respuesta es: “¿Tenés Gaviscon? Es que tengo una gastritis brava”. Eso detona dos horas de conversación que parece una competencia de quién está más jodido. En lugar de recomendarse discotecas y moteles, se recomiendan especialistas: “Te tengo un doctor súper bueno, ya te mando el contacto.” Y salta otra diciendo: “Mija, no pude con medicina tradicional. Te recomiendo un bioenergético de muerte lenta.” Así se van toda la noche en un consejo de medicina.

Después de los cuarenta ya todo es en bajada, y gracias a Dios, porque de subida se cansa uno más. Tales cambios existenciales no solo se ven en el cuerpo sino en la vida social. Los encuentros casuales son en hospitales, laboratorios o velorios. Salir a la calle es un tormento, la contaminación da gripa y no soportamos el ruido, ni al señor que grita: ¡aguacates! Se valora el silencio.

Trasnochar es suicida. Antes uno tomaba hasta las 4 a.m. y se levantaba a las 6 a.m., digno, empoderado, resiliente. Hoy, a las doce está bostezando, llega a la casa a la 1 a.m., se toma la pastilla, cuenta las horas que va a dormir y se levanta perdido porque no durmió ocho horas. Eso en el caso de solo trasnochar, si se llega a emborrachar, cuente con que perdió tres días. Hoy cada borrachera debe valer la pena.

No quiero extenderme. Estoy escribiendo esta columna a las 9 p.m. y me estoy trasnochando. Debo tomarme la pastilla para el colesterol y otra para la circulación, —el Viagra aún no— y mañana tengo que madrugar a hacerme unos exámenes en ayunas. Los dejo recordando ese bello verso de Rubén Darío:

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro

y a veces lloro sin querer.