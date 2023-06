Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

Quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país, o hemos vivido en alguna buena ciudad del “primer mundo”, cada que volvemos decimos lo mismo: por qué será que Colombia no es así. Así de limpia, así de segura, así sin huecos, así de respetuosa, así de coherente, así de cultural, así de amigable con el ambiente. Cuando estamos en Colombia y vamos en el bus o caminamos, anhelamos poder sacar el celular sin miedo a ser apuñalado, cuando somos peatones o vamos en bicicleta extrañamos que los autos nos den la vía, transitar a cualquier hora sin estar a la defensiva.

En realidad no es mucho, son los mínimos que todo ser humano debería poder disfrutar. La tranquilidad, por ejemplo, no tendría que ser puesta en duda jamás. Como ciudadanos deberíamos sentirnos cómodos, sin desconfianza todo el tiempo, desafortunadamente eso no ocurre en nuestro país; por eso tenemos que acostumbrarnos a avisos molestos que dicen: “Mantenga sus objetos personales a la vista, este local no se hace responsable”. Y entonces, lo que nos parece normal es estar pendientes todo el tiempo de nuestras cosas y si las perdemos es culpa nuestra, por bobos, por “dar papaya”, hasta nos acostumbramos a ciertas cosas terribles que no deberíamos permitir, como esa típica frase, después de que nos pasa algo, “antes estuvo muy de buenas, a fulano le pasó esto o aquello”.

Supongamos que el punto anterior necesita un poco más de trabajo, aquí también entran la igualdad de oportunidades, la pobreza, el respeto por el otro, en fin; lo que no entiendo es que a veces existan personas que viajen y se comporten como si nunca lo hubieran hecho, apenas llegan a Colombia olvidan el respeto que todo peatón merece, quieren sacar partido de algún conocido para no hacer fila, consiguen un certificado con un psicólogo amigo para poder viajar en avión con la mascota cuando no lo necesitan, no les importa reciclar y algunos creen que la revisión técnico-mecánica es para que no los multen y no para proteger su seguridad y el medio ambiente, cosas simples que no necesitan ninguna campaña, o sí, una campaña interior, una decisión interior que demuestre que es posible empezar a cambiar esto desde lo individual hasta alcanzar lo colectivo.

Viajar tiene un sentido, y es que las buenas experiencias vividas se reflejen en nuestro entorno, cuando uno viaja muestra lo mejor de su cultura y la idea es traer lo mejor de lo desconocido para compartirlo, para ponerlo en práctica. Cuando uno viaja también entiende que no hay nada peor que la costumbre, que no es justo que muchos crean que se merecen las migajas. Vivir bien y dignamente es posible, solo es necesario vivir con los ojos un poco más allá, en este mundo inmenso; respetar un poco más acá, en este espacio que nos pertenece, y tener siempre la mente muy abierta para no vivir bajo el consuelo de que este país es el mejor vividero del mundo, que podría serlo, por supuesto, pero para eso todavía falta mucho.