Todo poder tiende a buscar mayor dominio, siempre. El poder político, el económico, el empresarial, el tecnológico: todos. El político es quizá el más vistoso en su lucha por la concentración de mando. Por supuesto en Colombia: el Poder Ejecutivo, de orden presidencialista, quiere reforzar y ampliar sus competencias. Aquí se da la circunstancia de que otro de los tres poderes clásicos, el Legislativo (Senado y Cámara de Representantes) lleva décadas haciendo posible la expansión del Ejecutivo. El Congreso acepta gustoso dotar a los presidentes de poderes extraordinarios a cambio de dádivas (dinero, contratos, burocracia, cargos diplomáticos). Por esta razón, la tercera rama del poder público, la Judicial, es la única que queda como contrapoder, como opción de equilibrio y control de los desmanes del sistema presidencial.

Gustavo Petro quiere acumular poderes. Los ha asumido él por decreto (control de las comisiones de regulación de servicios públicos), y pide facultades extraordinarias al Congreso que le permitan legislar vía decretos leyes. El Congreso, sumiso y comprable, se las dará, tal como se las dio a Juan Manuel Santos cuando lo revistió de megapoderes para poner la Constitución al servicio de las pretensiones de las Farc.

A Petro, por el momento, el Consejo de Estado le paró su “toma hostil” de las comisiones reguladoras, al suspender los decretos mientras decide de fondo. A la Corte Constitucional irán las leyes de facultades extraordinarias para el presidente. ¿Qué dirá? A Santos le avalaron todo, mansa y servilmente. Allí hay magistrados políticos que calculan pros y contras, no jurídico-constitucionales sino ideológicos. Los gobernantes de izquierda, en general, no topan con obstáculos en la judicatura. Y cuando los tienen, rompen amarras con la legalidad y se van a las vías de hecho. Petro ha sido experto en eso: si la ley o las sentencias no le sirven, patea el tablero.