Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Cada ciudadano es libre de aceptar o eliminar amigos o familiares. Es su problema, como asunto potestativo de su fuero particular. Diría que se trata de un derecho personalísimo. Sin embargo, cuando es tan evidente que el afín o consanguíneo resulta excluido por arbitrariedad o capricho del descalificador en una nueva demostración de su modo extraño, reiterativo y desconcertante de jugar con el criterio de veracidad como si no fuera una condición ineludible de credibilidad, sobre todo si está investido de autoridad en su calidad de mandatario, la negación pasa a ser un motivo poderosísimo de mala reputación, descrédito y desconfianza ante sus conciudadanos. Es lo que está pasando con el presidente, en la nueva salida en falso al sostener por su medio de expresión predilecto que el célebre cantante Noel Petro no es primo segundo suyo, así como antes había dicho que no crió a su cuestionado hijo mayor Nicolás.

Así, la exclusión del familiar se le devuelve al eliminador como un bumerán. El autor de El burro mocho y gran cantidad de canciones popularísimas que la gente se aprendía hace más de medio siglo antes salió ganando, aunque suene irónico. Hoy es un hombre nonagenario que tomó el asunto con ánimo festivo y sentido del humor, porque además el episodio causa entre extrañeza y risa. Mientras tanto, su primo al borrarlo del árbol familiar quedó en situación que no puede favorecerlo, ni mejorarle su menguada popularidad, ni mucho menos subirle el puntaje de credibilidad ante millones de ciudadanos, partidarios suyos o no. Para unos, el primo del cantante de Cereté merece menos estimación que el autor de La cinta verde y Yo conozco a Claudia. Otros lo catalogarán como un chiflado que reniega de su propia gente, o como un personaje arrogante y embriagado con el poder, así como líder patidifuso, que no distingue entre la memoria y el olvido, entre la verdad y la mentira, entre la más elemental cortesía y la prepotencia ofensiva del mitómano que se cree todopoderoso e investido de la autoridad de suprimirle el apellido al que decida tachar con un trazo de su lápiz mágico.

Pero sobre todo en lo que puede uno pensar con estos desplantes presidenciales por medio del twitter como instrumento favorito de comunicación y gobierno es en la pésima lección (gobernar es educar y educar es gobernar) que le da a todo un país al que autoriza con el mal ejemplo a fabular, mentir, revisar e inventar la historia en lo grande y en lo pequeño, construir castillos en el aire, imaginar modelos raros de nación, salir con teorías que ponen a sospechar que le falta una tuerca o le sobra un tornillo y, en fin, idear una nación que sea potencia pero en materias de tergiversación, falacia, sofisma, distopía, pesadilla gubernamental, desorden y caos, confusión, desconfianza, incertidumbre y uso desastroso de la palabra para enredar y subirle altura hasta la estratosfera a la temible Torre de Babel.