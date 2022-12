Fue un deslumbramiento. Medellín, diciembre de 1952. Vacaciones. Días vacíos. Tardes lánguidas y aburridas. Y ese sábado en que, por tener yo apenas 12 años, no se me dejó entrar al auditorio de Bellas Artes a la presentación de no recuerdo qué cantante. Me encaminé entonces, entre frustrado y ofendido a la acera de enfrente, donde había sido instalada la sede de la Biblioteca Pública Piloto.

Era una vieja casa, elegante y acogedora, de las construidas en la Avenida La Playa. Casi he olvidado la cara ancha y malgeniada del cabezón Becerra, que me echó de Bellas Artes, pero recuerdo y tengo vivos el aroma y la luz del patio interior y de la habitación de la acogedora casona llena de libros a la que llegué como impulsado por no sé qué llamado interior. Entonces fue el milagro. Como guiado por una mano invisible me vi sentado en una mesita para lectores, a manera de pupitre múltiple de escuela, con un pequeño libro de pastas blancas, sobrio y limpio, entre las manos: La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. No sabía que existía, ignoraba de qué se trataba la obra y quién era el autor, ni por qué fue exactamente ese el libro tomado del estante. Había sido una atracción irresistible. Ahí estuve leyendo, como fuera del tiempo, hasta terminar la lectura íntegra del volumen, ya de noche, poco antes de que se cerraran las puertas de la recién inaugurada biblioteca.

Siempre he pensado que no fue normal que un muchacho de 12 años se leyera de un tirón una obra del teatro clásico español, en verso y con dificultades de lectura e interpretación que aún advierto hoy, después de haber releído muchas veces la obra y hasta haber aprendido de memoria varios de sus monólogos que no he olvidado. Entonces, ¿qué fue lo que me ocurrió a mí esa tarde en la primera sede de la Biblioteca Pública Piloto, que el pasado 10 de noviembre cumplió 70 años?

Por esa época yo ya era buen aficionado a la lectura. Como muchos de mi generación, en los que todavía la televisión (también recién inaugurada) no había desplazado los libros, había leído las novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari, y los pequeños volúmenes, baratos y casi desechables, de pistoleros y vaqueros. Pero la vivencia de esa tarde en La Piloto había sido distinta.

Puesto a la inútil tarea de buscarle explicaciones a lo inexplicable y mirando la experiencia de esta altura de la vida que llaman vejez, me atrevería a decir que lo que me ocurrió fue un encuentro múltiple.

Sí, eso fue. Un encuentro primero con el libro, como objeto que se toca, se palpa, se acaricia. El libro como amor a primera vista. El primer gran viejo amor - lo digo y lo proclamo también hoy - del que nunca más puede uno desprenderse. Un encuentro, además, con la lectura como placer, como mecanismo para salirse del mundo y de la vida. La lectura como espacio para sobrevivir. Leer, casi como buscar el aire para respirar. El encuentro, así mismo, con una biblioteca. La biblioteca como entidad viviente, como templo para el ritual silencioso de la lectura, como lugar físico para la cita amorosa con los libros, para mirarlos, tocarlos, husmearlos.

Y, finalmente, un encuentro precoz con la literatura clásica española que, supongo, marcó mi formación literaria y ha influido en mi vocación de escritor. Para el año siguiente, 1953, conseguí la edición Aguilar de la colección Crisol de varios dramas de Calderón de la Barcal, entre ellos La vida es sueño mencionada, un pequeño volumen de pastas azules de cuero que me cabía en el bolsillo y me ha acompañado durante largos momentos de soledad y de silencio.

Gratitud perenne a La Piloto.