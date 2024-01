Por Aldo Civico - @acivico

¿Qué se habrán dicho el papa Francisco y el presidente Gustavo Petro en su reunión privada en el Vaticano? Escribo mientras el papa está recibiendo al presidente en su estudio. Me pregunto qué resultará de esta conversación, más allá de una foto que puede darle un respiro momentáneo a un gobernante que no está gozando de mucha popularidad. En la agenda está el tema de la paz, la liberación de los secuestrados, que el papa invocó públicamente hace dos semanas durante la oración del ángelus dominical. ¿Lograrán sus palabras hacer brecha en el corazón de quienes siguen secuestrando? Parece que se necesitará un milagro para ello.

La memoria me lleva a un momento fundamental en la historia del movimiento antimafia en Italia, hace tres décadas. No había pasado un año desde el asesinato de los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, cuando Juan Pablo II viajó a Sicilia. Hasta aquel momento, ningún papa había abiertamente condenado a la mafia. Ser mafioso no era un pecado. De hecho, curas y monseñores seguían bendiciendo los bautismos, matrimonios y funerales de los mafiosos, sin ningún tormento de consciencia. Tampoco se consideraba un pecado por confesar, ser amigo de los mafiosos, recibir su dinero, y elegir políticos amigos de los mafiosos. Hasta que el papa polaco puso pie en Sicilia.

El 9 de mayo de 1993, durante una misa celebrada en el sur de la isla, el Papa dejó a un lado el discurso preparado y, en su lugar, expuso, con rabia e indignación, palabras espontáneas e inolvidables. Vale la pena recordar aquel pronunciamiento, justo ahora que el Papa Francisco está posando su mirada sobre Colombia. “Después de tantos momentos de sufrimiento, por fin tienen derecho a vivir en paz. ¡Y aquellos que son culpables de perturbar esta paz, aquellos que cargan con tantas víctimas humanas en sus conciencias, deben comprender que no se puede matar a inocentes! Dios dijo una vez: “No matarás”: ¡ningún hombre, ninguna entidad, ninguna mafia, puede cambiar y pisotear este santísimo derecho de Dios! Este pueblo siciliano, que ama la vida, no puede vivir siempre bajo la presión de una civilización contraria, de una civilización de muerte. En nombre de este Cristo que es vida, lo digo a los responsables: ¡Convertíos! ¡Un día vendrá el juicio de Dios!”

Este discurso fue un terremoto. Yo, en aquel momento, me encontraba en Palermo en el estudio del jesuita Ennio Pintacuda, un pionero en la lucha cultural contra la mafia. Cruzamos nuestras miradas, conmovidos. Sabíamos que nada sería como antes. No solo un Papa había pronunciado finalmente la palabra ‘mafia’, sino que, de hecho, la excomulgó. Su grito llegó a los mafiosos, y varios empezaron a colaborar con la justicia. Otros se resintieron y, cuatro meses después, asesinaron al padre Pino Puglisi, quien en las periferias de Palermo desafiaba abiertamente a la Cosa Nostra. Las palabras del Papa y el martirio del cura contribuyeron a despertar en el pueblo siciliano una conciencia antimafiosa; alimentaron una masiva revuelta moral, que quizás es lo que todavía hace falta en este país, para poner fin al secuestro y a todas formas de violencia.