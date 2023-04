Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

A poco más de 250 leguas de Medellín existe uno de los países más corruptos del mundo. Allí habita la cleptocracia chavista entre los millones de ciudadanos indefensos que aún no han logrado huir, bien por su edad, porque no tienen posibilidades o porque están atados de pies y manos. Solo una minoría vive del régimen populista que encabeza Maduro. Este personaje, del que ya hemos escrito ríos de tinta, trata de sortear ahora su propio hundimiento con un acercamiento al mundo libre. Para ello, ha desatado una purga comandada por otro chorizo de categoría con las manos manchadas de sangre. Cómo será el grado de podredumbre que el fiscal general, Tarek William Saab, se ha cargado y tiene en arresto domiciliario al hasta ahora zar petrolero, Tareck el Aissami, entre otros altos gerifaltes.

De esas luchas intestinas no saldrá nada bueno para los venezolanos, pues de aquellos barros vendrán nuevos lodos.

Pero para analizar la deriva a la que conduce el populismo quiero ponerles el ejemplo argentino, con mi querida Cristina Fernández de Kirchner.

Seguro que muchos de ustedes recuerdan la expropiación -forzosa y sin negociación- a la petrolera española Repsol de su participación mayoritaria en la argentina YPF, nacionalizada desde 2012. Entonces, el régimen kirchnerista de Cristina Fernández pagó 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% de los títulos de YPF, en un “o lo tomas o lo dejas” que acabó en los tribunales y que, una década después, tienen sentencia firme. Porque esa compensación de 5.000 millones de dólares no tuvo en cuenta a los propietarios del otro 25% del capital de YPF.

Los propietarios de esa participación eran los miembros de la familia argentina de banqueros Eskenazi, dueña de ese 25% de la petrolera argentina a través de dos sociedades domiciliadas en España.

Como YPF cotizaba en Wall Street, allí se planteó el pleito, para evitar que la contaminación política argentina y los cambalaches de intereses españoles con los sucesivos gobiernos australes impidieran una sentencia justa. Pues bien, la juez Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha condenado a Argentina a pagar hasta 19.800 millones de dólares adicionales como justiprecio total de aquella expropiación, más los perjuicios ocasionados a los accionistas, ya que los Eskenazi, que habían comprado ese 25% con algunos créditos de Repsol, tuvieron que declarar en quiebra las empresas propietarias de esa participación.

En definitiva, además de lo pagado, ahora Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner aún en el Gobierno pese a sus muchas imputaciones, deberá abonar una millonada a Repsol y los Eskenazi por una empresa cuyos títulos valen la mitad que hace 30 años ya que, cuando comenzaron a cotizar en Wall Street en julio de 1993, estaban a 20,23 dólares y hoy se negocian a 11,6 dólares.

Echemos cuentas, el populismo kirchnerista les ha costado a los argentinos solo en esta operación de nacionalización de YPF hasta 25.000 millones de dólares por una empresa que, teniendo en cuenta la inflación acumulada en esos 30 años desde que comenzó a cotizar, hoy apenas vale 4.500 millones de dólares.

Hablemos claro, el populismo no es más que trilerismo político para saquear las cuentas públicas. No se fíen nunca de los políticos que solo venden humo, un mundo idílico en el que ellos les harán más ricos, como no se fían del taller que les secuestra el coche y acaba sacándoles las tripas para liberarlo.