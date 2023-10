Por Paulina Suárez Roldán - opinion@elcolombiano.com.co

Quisiera dedicar este espacio a algunas reflexiones sobre las necesidades de las familias de nuestra ciudad en toda su diversidad. Durante más de dos décadas, he tenido el privilegio de trabajar incansablemente en la consolidación de la agenda social de Medellín y he logrado identificar que las dinámicas familiares tienen una incidencia profunda en lo que sucede de puertas hacia afuera, es decir, en nuestra ciudad. Por eso, hoy, mi proyecto es llegar al Concejo de Medellín.

En este orden de ideas, quisiera hablar de una preocupación que me afecta profundamente, no solo como mujer política sino como persona. Esta preocupación es el estado actual de la contienda electoral en nuestra ciudad. Vivimos tiempos difíciles, donde la hostilidad se ha convertido en la norma en el ambiente electoral. Es verdaderamente alarmante presenciar cómo la apología a la ilegalidad y, sobre todo, la amenaza de muerte han infiltrado las elecciones.

La situación que hoy vivimos pone en evidencia, en primer lugar, que tenemos todavía una gran tarea por delante: poner en el centro la vida como el bien más valioso que poseemos y que hay mucho trabajo por hacer para despojar a nuestra cultura de la violencia que fractura y pone en grave riesgo nuestra democracia. Vale la pena preguntarnos ¿de dónde viene tanta agresividad?

En segundo lugar, debemos preocuparnos por la degradación en las formas de comunicación y el tono agresivo que a menudo prevalece en las discusiones públicas. ¿Dónde están los argumentos? ¿Cómo podemos esperar un gobierno efectivo si aquellos que buscan ser elegidos recurren a la violencia verbal y la ilegalidad para ganar votos? La política no puede ser ajena a las formas, ya que estas son el reflejo de nuestro compromiso con el respeto. Me refiero a esto cada vez que menciono la importancia de trabajar de cara a la gente. Es fundamental recordar que cuando se gobierna, no se hace solo para los electores y aliados, se gobierna para todos.

Por otro lado, hago una invitación a valorar el ejercicio de hacer política en las calles. Es hora de cuestionar la agresividad desmedida dirigida hacia quienes, con valentía y convicción, salimos a los barrios para entregar nuestras propuestas y buscar un cambio positivo. Aquí invito a cada uno a preguntarse: ¿qué motiva a un candidato a superar el miedo, a enfrentar las amenazas y a continuar en las calles haciendo política? En mi caso, la respuesta es simple: una profunda creencia en la capacidad de la política para transformar las vidas de las familias, pero no puedo negar que el temor frente a la hostilidad es difícil de enfrentar.

En este proceso electoral, les invito primero a votar y segundo a elegir a los candidatos que abrazan el diálogo, el respeto y la legalidad como principios fundamentales. Nuevamente, las formas con las que se hace política son un reflejo de cómo se puede gobernar. ¿Usted le daría su voto a una persona que no escucha, no respeta y no piensa de manera colectiva?

* Nota Editorial:

Para contribuir al debate público, este mes

continuaremos publicando columnas de candidatos

de distintos partidos y corrientes ideológicas.