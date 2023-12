Por Juliana Restrepo Cadavid - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Hace un par de años leí un documento que analizaba, con una lupa en educación y ciencia, las agendas de largo plazo de mitigación y adaptación al cambio climático. La muestra tenía países de todos los continentes cercanos contextual o geoespacialmente a Colombia con retos por afectaciones directas. En todas las estrategias, las soluciones más valoradas para alcanzar la carbono neutralidad en 2050 eran de carácter tecnológico. Este dato concreto, que luego he reforzado en conversaciones con personas de distintos sectores, me ha dejado siempre estupefacta y consternada. Aunque no me considero experta en el tema me parece poco sensato que la tecnología sea la llamada a resolverlo todo.

La semana antepasada, en un evento que antecedió a la COP en Dubái, conocí el Museo del Futuro. Dicho museo propone al visitante viajar a posibles 2071 para regresar al presente cargado de esperanza y conocimiento. Las expectativas de las personas cuando recorren un museo que se llama así y que se ve así - mírenlo en Google, es otro nivel - también son tecnológicas: quieren ver carros voladores, conocer los aparatos que limpiarán los océanos y acercarse a las nuevas formas de comunicación. Los primeros dos pisos del recorrido son exactamente eso: hay un momento en el que uno ve unos videos brutales de unos edificios que se adaptan al clima, un momento conmovedor-depresivo en el que uno entra a un cuarto donde hay especies sólo para descubrir que en cincuenta años ya muchas están extintas y un lugar dónde uno crea una solución ambiental para un ecosistema específico. Son dos pisos orientados a tecnología y que usan tecnología actual de alto turmequé en su museografía: pantallas curvas de alta resolución, animaciones perfectas, etc.

Y después uno llega al tercer piso.

En la entrada le cuentan que en 2071, a pesar de la abundancia tecnológica, la depresión, la ansiedad y la soledad siguen siendo comunes y que, de hecho, la depresión es el riesgo más grande de salud. Ese piso es rosado con iluminación bajita, tiene cuartos para meditar, para escuchar y para conectarse Nos invita como seres humanos a acceder a experiencias físicas que, de un lado, nos recuerdan el poder de nuestros cuerpos y la importancia del bienestar, y de otro lado, que cualquier cambio viene de ahí. Nos invita a mirar las tecnologías humanas originales.

Es un acierto que un museo que hable del futuro dedique un piso entero a las tecnologías internas, a poner el foco dentro, a darnos agencia. Desde mi punto de vista son los cambios culturales y de comportamiento, individuales y colectivos, los que deberían ser centrales en las estrategias de largo plazo. Sentir que tenemos agencia nos permite pasar de la parálisis (no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer con esta información) a una esperanza realista que actúa. El año entrante quiero imaginar que empiezo mi propio recorrido de crisis climática en ese piso rosado, introspectivo, propio. Que soy dueña de. Que como persona, pero también como líder organizacional, divulgadora de las ciencias, columnista, escritora y mamá, tengo agencia y puedo proponer acciones con metas claras y medibles de carbono neutralidad.