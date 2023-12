Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Esta columna es un “mea culpa”, porque yo, un iletrado, había ignorado totalmente que Buenos Aires es la ciudad más bonita que tiene América Latina y posiblemente donde se puede disfrutar de una mejor calidad de vida.

Y no es que esté descubriendo un gran secreto: así lo indican también casi todos los rankings existentes sobre el tema. Sin embargo yo, en mi visión de frío y desalmado economista, sin haber puesto un pie jamás en tierras gauchas, me acostumbré a pensar que entendía a Argentina por medio de dos gráficas: el estancamiento de su PIB per cápita en términos constantes y su inflación descontrolada a través de las últimas décadas. Un país atrofiado, atrapado en el pasado, al que no teníamos hoy en día mucho que envidiarle, pensaba. Gran equivocación.

Durante una semana y media de vacaciones, me sumergí en las calles de Buenos Aires, detenidas en el tiempo desde la primera mitad del siglo XX. Recorrí sus parques, aparentemente interminables, perfectamente cuidados y repletos de gente, adornados en fin de primavera por jacarandás moradas: un recordatorio de la importancia de plantar más guayacanes en Medellín.

Pude entrar gratis y sin fila al Museo de Bellas Artes, un lugar que no solo exhibe obras de renombrados artistas argentinos, sino también de Manet, Monet, Van Gogh y una extensa colección de Rodin. Este último escultor mantuvo una relación tan cercana con Buenos Aires que el museo alberga más de 20 de sus obras, además de la existencia de varias esculturas suyas en espacios públicos de la ciudad.

Una conexión similar con Buenos Aires la experimentó también, por ejemplo, el pianista Arthur Rubinstein. No solo se presentó repetidas veces en el majestuoso Teatro Colón, comparable a los grandes teatros de Europa, sino que se encariñó con la ciudad a tal punto de relatar en sus memorias haber tenido algunos de sus mejores momentos de vida sibarita en las calles de Recoleta y el centro de la ciudad. La historia cultural de la capital argentina juega en otras ligas.

En cada cuadra de Buenos Aires parece haber un café que existe hace 100 años y que frecuentaba Borges: casi 80 bares de este estilo en la ciudad estilo han sido considerados “notables”, patrimonio cultural de la ciudad, conservados como tales. El “subte”, a pesar de tener más de un siglo, funciona con más estándares de limpieza y calidad que muchas ciudades europeas. La calle Corrientes, aunque lejano a sus años de gloria, sigue iluminándose en las noches con decenas de teatros, todos con fila.

Una ciudad que produjo a Cortázar y Borges, pero también a Cerati y Maradona. Que alberga el Monumental, el estadio más grande de América Latina, y que siendo parte de un país con tres Mundiales vive el fútbol como en ningún otro lugar del mundo: únicamente los equipos del área metropolitana de Buenos Aires suman 25 Copas Libertadores, un tercio de las que se han disputado.

Es cierto que los tres millones de habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alcanzan a ser representativos del resto de la población argentina, muchos golpeados por una hiperinflación que tiene a 2 de cada 5 habitantes de sus habitantes en situación de pobreza. También es evidente el deterioro en varios aspectos de la ciudad: la indigencia está en aumento, en las esquinas comerciales te ofrecen cambiar dólares a la tasa no oficial como si se tratara de droga y la inflación es tal que, si hoy pagas 1000 pesos por un café, no sería sorprendente que al día siguiente por el mismo café te cobren 1200.

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, ¿cuánto tiempo le tomará a Colombia tener una ciudad que alcance una calidad de vida comparable a la que Buenos Aires puede ofrecer?