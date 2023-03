Dime cómo tratas a tus colaboradores y te diré que clase de persona eres. Atrás quedó la época de los jefes maltratadores, egocéntricos, que todo lo sabían, que arrodillan a sus empleados a punta de gritos. Por lo general, con un ego henchido gracias a la idolatría de algunos áulicos dispuestos a endiosarlos sin otra consideración que esa: ser los jefes. Atrás quedaron esas épocas en las cuales solo sobrevivían para poder mantener su trabajo quienes aceptaban sin mediar palabra cualquier, idea u orden del jefe mayor, al punto de celebrar y tildar de genio cualquier acción o determinación que, tal vez, rayaba con la idolatría. Una época de estructuras piramidales, el de arriba piensa y los de abajo hacen caso y ejecutan, en las organizaciones modernas quizá solo haya una máxima que no se puede contradecir: el mesianismo ha muerto.

Los tiempos cambian, las sociedades, el mercado y las empresas se vuelven más complejas, de esta manera las personas y los líderes evolucionan. Cada vez presenciamos más liderazgos inspiradores, con propósitos altruistas y verdadera búsqueda de un mundo mejor. Líderes que entienden el valor del otro, que celebran la interacción de diferentes disciplinas y personas para poder construir escenarios más acertados, generar mayor valor y, por supuesto, solidificar una cultura de confianza y autoestima en las personas con quienes trabajamos alrededor.

Un verdadero líder, en definitiva, es una persona evolucionada, que sabe inspirar, encontrar el valor de sus empleados y estimularlos para que den lo mejor de sí en aras de un propósito superior. Cada vez hay más líderes que generan las condiciones para que la gente a su alrededor progrese y ayuden a un mundo mejor, sin embargo, el mundo sigue lleno de seres egocéntricos, que llaman a la compasión en lo que escriben y pregonan pero de puertas para adentro actúan de manera contraria. En las últimas semanas he escuchado historias de empleados que son obligados a seguir un estilo de vida específico, a calcar la rutina y formas de pensar y actuar de su jefe, y de no hacerlo son intimidados a través de comentarios, una suerte de matoneo que con el tiempo les hace la vida imposible, inclusive hasta enfermarse. No hay nada más odioso que tratar de homogeneizar a la gente que piensa diferente, de asfixiar la crítica constructiva para lograr así que, por miedo, la contradicción nunca emerja.

Este es un llamado a todos aquellos que se sienten agobiados por una cultura de la imposición en su empresa o institución para que alcen la voz de manera respetuosa, planteen sus ideas y creencias y no dejen de perder su verdadera naturaleza e identidad. La vida es corta para gastarla en lugares donde tus ideas no son valoradas y más bien terminan maltratadas por modelos de liderazgo incorrectos.