Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

Su ausencia desató toda clase de teorías de la conspiración. La fiebre especulativa sobre su estado llegó al punto del delirio en las redes sociales. Se habló de comas inducidos, de donaciones de órganos, de retenciones a la fuerza porque su matrimonio se hundía y ella estaba al borde del colapso mental, de un embarazo de otro hombre que no era su marido y a la vez de que su marido habría tenido un hijo con su amante. Ya porque no faltara, se dijo que estaba muerta y que nos tenían engañados mientras tanto.

Para frenar tanto murmullo, envió una foto con sus hijos e inmediatamente se descalificó su autenticidad porque le habían hecho photoshop a las manos de los niños, y a ella le tocó salir a pedir disculpas. Publicaron un video en el que se la veía saliendo de compras en una tienda con su esposo y los internautas dijeron que no era ella sino una doble porque la que se veía estaba más delgada que de costumbre.

Mientras tanto, los medios “serios” se centraban en criticar la estrategia de comunicación de sus asesores que al no dar información habrían dado espacio para toda clase de conjeturas. Cuestionaban la idoneidad del marido para el cargo que desempeña porque a su juicio no estaba rindiendo al 100 por ciento. Y les negaban la posibilidad de una vida privada porque el lujo que los rodea y la alta posición social que ocupan, les quitan ese derecho a ojos de la prensa.

En vista del delirio y de los niveles de cuestionamiento, finalmente ella publicó un video hablando de frente a la cámara y contando que tiene cáncer, que está en tratamiento de quimioterapia, que no había querido decir nada públicamente porque necesitó tiempo para explicarles a sus tres hijos pequeños, de una manera apropiada para ellos, lo que le pasaba, y para asegurarles que iba a estar bien.

Una familia joven, enfrentada al temido cáncer, viviéndolo tan de cerca que inclusive el papá del marido lo padece. Cuántos pensamientos no se les cruzarán por la mente a cada uno, cuántas dudas, cuánta incertidumbre y cuánta ansiedad. Ahora se entiende el por qué de tanta ausencia... o tal vez no.

No había pasado una hora tras la publicación, y mientras algunos estaban en shock, otros comenzaban a pedir más. Quieren saber qué tipo de cáncer tiene, cuántas quimios ha recibido y en últimas, tener acceso a su historia médica. No se arrepienten ni por un segundo de haber contribuido a tanto pábulo. Al contrario, consideran que todo lo que se han inventado es culpa de la pareja por no haber informado antes.

Los metomentodo, ahora con el poder de un clic al alcance de la mano, jamás reconocerán que mientras más datos se les den más insaciable será su apetito por conocer hasta el último detalle. O piensan que dada la posición privilegiada que esta familia ocupa, no tiene derecho a un mínimo espacio de intimidad.

Prefieren ignorar las consecuencias que puede tener para un niño el enterarse por terceros de que su mamá tiene cáncer. Les parece normal que un hombre cuyo padre y esposa se enfrentan a la batalla más importante que hayan tenido que dar, esté en cuanto evento social se les ocurra. La protagonista de esta historia es princesa de Gales. Y su marido, heredero de la corona británica.

Este trino resume lo que seguirá: “Bueno, ahora lo importante es que entre periodistas y tuiteros acertemos con el tratamiento”.