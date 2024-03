Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

En el mundo del marketing y la publicidad existen muchas técnicas para enseñar a vender arena en el desierto, hay otros métodos que apelan a crear necesidades en el comprador que este jamás ha tenido y luego está el truco mágico de convencer a alguien de que si adquiere determinado producto estará comprando exclusividad y estatus. Con esta última metodología una empresa de Groenlandia está vendiendo hielo de glaciares del Ártico a los más exclusivos bares y restaurantes de Dubái. ¡Qué importa el calentamiento global!

Es bien conocido el gusto en los Emiratos por el lujo, de manera que no ha sido difícil convencerlos de que tomarse un cóctel con hielo procedente de un antiguo glaciar, mientras se contempla el paisaje desde lo alto de un rascacielos, es una experiencia exclusiva que tiene que vivir cualquiera que se precie de estar a la última.

La compañía Artic Ice dice que vende “el hielo más puro del mundo” procedente de trozos de glaciares que llevan más de 100.000 años congelados y que se han desprendido de manera natural. Para sofisticar aún más el asunto la empresa asegura que las capas de hielo que se comercializan no han estado “en contacto con ningún suelo ni han sido alteradas por agentes contaminantes frutos de la actividad humana”. Y haciendo uso de todas sus estrategias de mercadeo, aseguran que al haber estado comprimido durante milenios, el hielo no tiene burbujas y se derrite más lento que un hielo normal, con lo cual las bebidas conservan mejor el frío.

Ahora bien, si esta nueva moda de las altas esferas árabes pudiera preocupar a alguna consciencia de las que aún cree que se debe proteger el medio ambiente, Artic Ice los tranquiliza asegurando que su hielo es respetuoso con el entorno porque lo recogen de manera cuidadosa y además tiene un valor social al generar empleo para los locales.

Sobre el tema de la exportación no hablan mucho, porque justificar el viajecito de 7.000 kilómetros de distancia es bastante complicado por más que se esfuercen en compensar la huella de carbono. Si el Ártico se está calentando precisamente debido a la quema de combustibles fósiles que genera el envío de mercancías a un lado y otro del planeta, sostener que los grandes barcos frigoríficos que transportan el hielo hasta Dubái no contribuyen al calentamiento global es una rotunda falsedad.

Que se lo cuenten a los 25.000 osos polares que quedan en el mundo y están perdiendo sus plataformas de hielo para poder cazar. Dice un estudio de Nature Communications que los desafíos a los que se tienen que enfrentar para no morir de hambre son cada vez más grandes y la situación los ha obligado no solo a volverse herbívoros sino carroñeros. El hielo que cubre el Ártico llega a su mínimo cada mes de septiembre y cada año es menor que el anterior. Los osos van camino hacia una extinción funcional en un futuro no muy lejano, e ideas como esta de exportar el hielo no ayudan en nada.

¿Cuántos de los que ahora exigen hielo de glaciar en sus bebidas sabrán diferenciarlo del producido por una máquina? Seguro que muy pocos, pero ser esnob no tiene límites.