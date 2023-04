Por Sofía Gil Sánchez - redacción@elcolombiano.com.co

Con la promesa de un mejor futuro, Daniel Quintero encendió la esperanza de miles de ciudadanos históricamente excluidos. Recorrió los barrios de Medellín y celebró en Calasanz que las votaciones de las comunas y corregimientos donde predomina el estrato socioeconómico 1, 2 y 3 le otorgaron el triunfo. Tres años después mostró su habilidad para intercambiar ilusiones por decepciones, enfocando sus acciones en devolver el miedo y perjudicar aquellos que, estando en campaña, juró proteger.

Como si de un político tradicional experto se tratara, el alcalde se dedicó a jugar con la alimentación de los niños, la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales, los escenarios deportivos y de recreación que alejaban a los niños de los factores de riesgo que no supo controlar y la salud de la mayoría de sus votantes.

Al directorio del fortín político de la Alcaldía de Medellín compuesto por Buen Comienzo, Telemedellín, el INDER y Ruta N, se le sumó Metrosalud. En la actualidad, la organización de carácter público que brinda servicios de salud a la población más vulnerable de la ciudad cuenta con un presupuesto de $369.615.960.685, una cifra que aparentemente no ha sido suficiente para reabrir los servicios sellados, abastecer las sedes de insumos necesarios para el correcto funcionamiento, cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo o realizarle un adecuado mantenimiento a la infraestructura de sus sedes.

Parece que no solo las promesas de Quintero fueron de humo, también los contratos firmados en las diferentes entidades durante su administración. Metrosalud, por ejemplo, decidió tercerizar la contratación de seis empleados de atención prehospitalaria y tres conductores a través de Aseprocol, una supuesta asociación sindical de servicios especializados, profesionales, técnicos y operativos identificada con Nit 901171352-9. El laberinto de incongruencias comenzó con el retraso de los pagos y la inexistencia de una oficina o punto de atención para que los empleados realizaran las peticiones correspondientes. Los nueve contratistas creyeron encontrar la salida cuando tras múltiples requerimientos lograron que les realizaran el pago, sin embargo, el salario no contrarresta las dudas de una contratación digna de una historia de terror: ¿por qué no es posible encontrar nada acerca de Aseprocol o de su representante legal Jerald Arnold Hernández Salamanca?, ¿por qué el único medio de contacto es un número de WhatsApp?

Parece que Aseprocol solo existe en la imaginación de la Administración Distrital, pues no fue posible hallar la asociación sindical con el Nit estipulado en el contrato en el Registro Único Empresarial, el Ministerio de Comercio o la Cámara de Comercio. Como buena aventura sobrenatural, resulta que sí existe una sociedad por acciones simplificada con registro mercantil activo bajo la sigla de Aseprocol, pero no tiene que ver con esta contratación, su sede es en Bogotá, cuenta con un Nit diferente, su nombre es Aseo Profesional de Colombia y su objeto es la limpieza general de interior de edificios.

La administración de Daniel Quintero y los procesos de contratación al interior de Metrosalud causan que hasta los más escépticos comiencen a creer en fantasmas. Resta esperar que la entidad esclarezca esta alianza y no se esconda en comunicados vacíos para curarse en salud. .