Por David E. Santos Gómez - davidsantos82@hotmail.com

En el panorama político nacional estadounidense, enrarecido por la telaraña judicial en la que se encuentra Donald Trump y el liderazgo disminuido de un muy veterano Joe Biden, el nombre de Barack Obama insiste en estar presente. Para los conservadores es la sombra de un ejecutivo que encarna todos los males del progresismo. Para los liberales, es el veterano pragmático de buena imagen que puede aportar orden en las filas.

Antes del huracán que significó el cuatrienio de Trump los ex presidentes en Estados Unidos mantenían un riguroso silencio en el que -con excepciones contadas- aceptaban que habían entregado la posta a su sucesor y se dedicaban a una particular filantropía educativa y a amasar fortunas con conferencias en los cinco continentes. Obama, enfocado primero en su fundación y luego en un muy lucrativo contrato como productor de documentales, salió del retiro para mostrar su indignación con lo que hacía el multimillonario en el Salón Oval y para darle empujones necesarios a los suyos en las legislativas y en las presidenciales. Tras construir una muy delicada imagen de político cercano, familiar y amistoso, estructuró un arsenal de declaraciones y participaciones que fueron fundamentales para que los demócratas regresaran a la Casa Blanca.

La presidencia de Biden, quien fuera su segundo al mando, obligó de nuevo a un repliegue del ex mandatario. Haciendo malabares para no opacar con su presencia al nuevo jefe, aunque siempre atento a dar un espaldarazo, Obama resurge cada tanto para cohesionar los votos de su electorado, uno en pánico ante el posible retorno de la derecha trumpista. Ese momento llegó de nuevo. El partidor para las elecciones generales del año entrante es uno que mezcla la apatía con el desconcierto. Joe Biden por los demócratas y Trump o De Santis por los republicanos, parecen los nombres más posibles para la batalla final.

Biden, sin embargo, no ha sido un tipo popular y genera angustia con sus despistes públicos y declaraciones confusas. ¿Está para un periodo más?, es la pregunta recurrente. Ahí el ex presidente sale a apagar incendios mientras puede. Su propósito es mostrar la unidad de su bando y señalar insistentemente el peligro democrático que representan sus contrarios. Peligro que abarca no solo la modificación de las reglas de juego, en asuntos como los colegios electorales, si no el retroceso en derechos fundamentales logrados décadas atrás o la asfixiante presión a la prensa.

El trabajo no es fácil. Los demócratas tienen un techo de apoyo que es difícil de romper y si recurren a Obama con la intención de pararse en sus hombros y ver un poco más allá, es porque la actualidad política no los acompaña. Esperan arroparse con la imagen de un conciliador que sostenga a las bases fieles y arañe un poco de apoyos en los indecisos. Estos últimos, que crecen día a día, son la nueva mayoría no partidista y determinante.