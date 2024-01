Por Daniel Carvalho Mejía - @davalho

Haga cuentas: ¿cuánto tiempo al día utiliza su vehículo? En el Valle de Aburrá el promedio es de aproximadamente dos horas diarias; esto es 8% del tiempo, el resto del día el vehículo está parqueado. En una ciudad con enorme escasez de espacio urbano, como la nuestra, a la que llegan cada año más de cien mil vehículos nuevos (contando automóviles y motocicletas), es lamentable saber que una parte importante y creciente del espacio urbano se está destinando a parquear latas vacías. Pero lo más grave no está ahí. ¿Dónde se parquean todos esos vehículos? Muchos de ellos en el espacio público; el espacio que es de todos termina siendo privatizado por carros y motos cuyos dueños creen gozar del sagrado derecho al estacionamiento.

Una vía de dos carriles termina reducida a un único carril por cuenta de los vehículos estacionados justo encima de la señal de prohibido parquear. Un andén se convierte progresivamente en parqueadero de motocicletas, obligando a los peatones a circular por la calzada y a poner sus vidas en peligro. Una avenida, cuyo objetivo es hacer la circulación más fluida, se ve obstaculizada por un camión que hace descargue en horario prohibido o por un ciudadano que se parqueó “no más por un ratico” ignorando el impacto que su decisión tiene en la ciudad.

En nuestros cuerpos el colesterol se acumula lentamente en las paredes de las arterias, reduciendo su capacidad hasta provocar una obstrucción que puede terminar en un infarto. En las ciudades sucede algo similar: los malparqueados reducen el espacio de circulación colapsando poco a poco las vías e infartando el sistema de movilidad, aumentando la congestión y con ella los tiempos de desplazamiento, las muertes en las vías y la contaminación y reduciendo año a año la calidad de vida y la competitividad de las urbes. Y no hacemos nada al respecto, seguimos consumiendo colesterol.

En Medellín no tenemos un diagnóstico avanzado de este problema, no sabemos con cuántos lugares de estacionamiento cuenta la ciudad ni cuál es el déficit; no tenemos un plan al respecto. Hace algunos años un estudio de Camacol Antioquia señalaba que hasta un 40% de la infraestructura vial de Medellín estaba ocupada por vehículos indebidamente estacionados; en ese contexto es evidente que la solución no está en construir más vías (acción costosa, lenta e ineficiente) sino en la correcta utilización de la infraestructura existente. No necesitamos más venas, necesitamos una dieta.

Los malparqueados enferman la ciudad. Los malparqueados dicen a diario que Medellín necesita más vías. Los malparqueados ponen el grito en el aire si se pretende aumentar el impuesto vehicular. Los malparqueados critican a “esos que quieren todo regalado”. Un automóvil ocupa alrededor de 10 m2, lo mismo que una habitación; los malparqueados quieren instalar su habitación, de manera gratuita, en el espacio de todos. Los malparqueados necesitan ser controlados de manera urgente por parte de las autoridades de tránsito para que no sigan infartando nuestra estrecha ciudad. Es impopular, pero necesario.