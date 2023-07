Por Mauricio Molano Quiroz - redaccion@elcolombiano.com.co

Coger los mangos bajitos primero no es un llamado a la pereza y facilismo como lo sugiere Juan Antonio Alix, autor de Los mangos bajitos y otras décimas, es un mensaje para que podamos solucionar un problema a la vez, paliar los dolores, mientras diseñamos soluciones de largo plazo. Se trata de la política del paso en la dirección correcta, de las pequeñas victorias que en conjunto puedan llevar a cambios sociales estructurales. Es más útil plantear pequeñas metas realizables, que pretender construir un imperio en un día. Es un llamado al reformismo y no a la revolución.

Cuando se discuten reformas e inicia época de elecciones, es común escuchar ideas grandilocuentes para soluciones totales. Acabar con el desempleo, con la pobreza, con la violencia y tomar decisiones radicales respecto a la crisis climática. Esas ideas que pretenden inventar el mundo desde cero y dicen tener soluciones mágicas e inmediatas, no son más que demagogia para conquistar incautos. Son parte del populismo que es imperativo combatir con sensatez e inteligencia. Isaac Newton decía “si logré ver mas lejos, fue porque estaba parado sobre hombros de gigantes”, lo que, para nuestro contexto, nos lleva a valorar lo que se ha construido hasta ahora, sin dejar de lado lo mucho por mejorar.

Uno de los temas en discusión y que generan gran preocupación en el país, es lo referente a la crisis climática y la transición energética. En este aspecto, el gobierno parece no tener mucho ánimo de transición, dadas las decisiones que viene tomando. Decisiones en las que se olvida de coger los mangos bajitos y prefiere cortar el árbol. En un país que genera menos del 0,7% de las emisiones globales de CO2 y cuya principal fuente de emisiones es la deforestación, insistir en no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos no tiene sustento, considerando, además, el negativo dato de las reservas probadas en Colombia que no superan los 8 años. Esas decisiones no tendrán ningún efecto positivo sobre el planeta y sí, un efecto adverso para el bienestar del país.

En lo local, es probable que la crisis climática esté en la agenda de las campañas para las elecciones de octubre, por lo que es importante insistir a las candidaturas para que se concentren en metas alcanzables, mientras se construyen soluciones estructurales a las problemáticas que se vienen presentando. Es una realidad que las ciudades son cada vez mas vulnerables a las fuertes temporadas de lluvia y son seguramente, vulnerabilidades generadas por las manos del ser humano, sin embargo, las ideas que mitiguen los riesgos a corto plazo no pasan por los contenidos de los discursos antihidrocarburos, por el contrario, estos distraen y desenfocan la solución de problemas.

En Medellín, uno de los problemas es la impermeabilización de los suelos, esto es, cambios de cobertura de suelos naturales, permeables, por vías y zonas duras totalmente impermeables, disminuyendo la infiltración del agua en el suelo y generando mayores caudales de agua que escurre. Adicionalmente, como se ha observado en los mas recientes episodios de inundación, la falta de mantenimiento y limpieza de alcantarillados contribuye a la problemática. Las soluciones a esto son mucho más realizables y tangibles que pretender cambiar con un chasquido la forma en que vivimos.