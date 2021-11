Cuando nuestros hijos eran pequeños y era más difícil organizar tiempo a solas, mi esposo y yo separábamos un día para hacer compras de Navidad. Odio salir de compras, pero adoraba esas citas de un día completo. Un día, sola con mi esposo, para elegir sorpresas que encantarían a las personas que más amamos en el mundo!

No recuerdo cuando dejamos de ir de compras. Puede haber sido durante la adolescencia de nuestros hijos, cuando empezaron a pedir ropa - tipos muy específicos de ropa – o artículos que acompañan dispositivos electrónicos que no entendíamos del todo. Tal vez sucedió a medida que nuestros padres tuvieron más necesidades, y el tiempo para salir a buscar desapareció. Es mucho más eficiente preguntar a la gente lo que quiere y salir a comprarlo. Como tomar un pedido.

Pero este no es el año para las listas de deseos. Con la cadena de suministro interrumpida por casi todo: desaceleración de las fábricas, escasez de contenedores de envío, barcos atascados fuera de los puertos, pocos camioneros, las compras navideñas se perfilan como un gran desastre.

Recuerdo esas citas de compras de hace mucho tiempo y creo que es hora de revivir la tradición. La cadena de suministro puede estar dándonos el empujón que necesitamos para entrar en nuestras tiendas favoritas nuevamente, buscando algo que haga que los ojos de un ser querido se iluminen.

Menciono “tiendas” deliberadamente. Los almacenes grandes ofrecen la ventaja de realizar compras en un solo lugar, especialmente si no eres exigente. Pero si esperas encontrar algo inesperado y encantador, tendrás que ir a las pequeñas tiendas locales que han sobrevivido en la era de las compras en línea siendo extravagantes y valientes, y conociendo a sus clientes lo suficientemente bien como para decir: “Creo que le encantaría esto”.

Estoy pensando en el centro de jardinería con las bonitas macetas de cerámica hechas por un alfarero local. Las tiendas de regalos en los museos locales, las jugueterías de propiedad familiar con estantes polvorientos llenos hasta las vigas. Sobre todo, estoy pensando en las librerías locales, donde puede decir: “A mi hijo le gustan las caminatas” o “Mi esposo adora a John le Carré”, y un vendedor comenzará a ofrecer opciones.

La crisis de la cadena de suministro también ha afectado duramente a las librerías, y en un momento particularmente devastador: para muchas librerías independientes, las ventas navideñas determinan si sobrevivirán un año más. Así que hago mis compras donde las personas que trabajan allí se han convertido en mis amigos. Incluso si el libro que tengo en mente para regalar no está disponible, un librero experto me ayudará a encontrar algo aún mejor. Eso es cierto en todas las librerías en las que he estado. Las librerías son lugares donde los problemas de la cadena de suministro se pueden compensar fácilmente.

Así es como funciona en cualquier librería local. El amor va en todas direcciones, dando vueltas entre escritores y lectores y libreros. ¿Qué más podría querer una persona en estas fiestas que comprar en un lugar rodeado de amor?

Hay excelentes razones para responder a la crisis de la cadena de suministro comprando nada nuevo en esta temporada navideña. En su lugar, podría pasar los tesoros familiares, planificar una salida compartida, comprar en tiendas de segunda mano, hacer una donación a una organización sin fines de lucro que es importante para esa persona. Ese plan tendría el efecto secundario beneficioso de reducir el desperdicio al mismo tiempo, y no estoy hablando de una cantidad modesta de desperdicio: Estados Unidos produce 5,8 millones de toneladas más de desperdicio en diciembre que en cualquier otro mes, según el Centro para la Diversidad Biológica.

Pero dónde gastamos nuestro dinero también es importante, y las interrupciones actuales de la cadena de suministro nos están dando una idea de lo que sucederá si Amazon logra sacar a todas las tiendas locales del negocio y nos deja a merced de un sistema logístico que era frágil incluso antes de la pandemia. Si queremos que estos lugares locales sobrevivan, tenemos que gastar dinero allí, durante las fiestas más que nunca