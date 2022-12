Retomo el tema de la columna anterior: la muerte de san Juan de la Cruz en pleno diciembre. Que, repito, no es mal mes para nacer a la eternidad, aunque hay que aceptar que morirse en diciembre, en términos humanos (y sea dicho con respeto), suele aguar la fiesta a muchos, empezando por el difunto. No fue, por supuesto, el caso del santo carmelita. Sigamos, pues, sus pasos en este último mes de su vida.

Fray Juan de la Cruz sale el 28 de septiembre de 1591 del convento de La Peñuela y se dirige a Úbeda, ciudad situada en la misma provincia andaluza de Jaén. Las fiebres que lo acosan se han recrudecido. Según parece, esas “calenturillas”, que era la denominación que se daba entonces a las fiebres intermitentes, de las que en esos días hablaba el santo en una carta a su amiga Ana de Peñalosa al comentarle su enfermedad, acabaron siendo una erisipela que degeneró en septicemia. Y se lo llevó.

En la noche del 13 de diciembre. Según cuentan las crónicas conventuales, cuando al oír las campanas de medianoche y preguntar el enfermo a qué tocaban, le responden que a maitines y el santo, que ya agonizaba exclamó: “Yo me voy a cantar maitines en el cielo”, expirando en la madrugada de ese 14 de diciembre de 1591.

San Juan de la Cruz, el máximo poeta místico español, había escrito los que a mi juicio son los mejores versos en español sobre la muerte:

“Quedéme y olvidéme,/el rostro recliné sobre el Amado,/ cesó todo y dejéme,/ dejando mi cuidado/ entre las azucenas olvidado.”

Debo confesar que a mí me estremece leer esta última estrofa del poema Noche Oscura, así, en clave de agonía y de muerte. Ciertamente esos versos hacen referencia a la unión mística entre Dios y el alma, al llamado matrimonio espiritual, pero además tienen todo el encanto de un poema al amor entre el hombre y la mujer. Todo el asombro y la ternura el amor humano, están ahí, hechos verso. Y desconcierta y arroba que haya sido, un fraile, casto y pulcro como ninguno, el que así haya cantado. Porque solo una mujer -creo yo- sabe, mejor que cualquier otro ser humano, cuando tras una noche de amor su amado se despierta, “recuerda”, vuelve a vivir, (“Cuan manso y amoroso/ recuerdas en mi seno”), solo una mujer sabe, digo, que ha dejado su cuidado, su entrega de amante, su desnudez, su virginidad, su feminidad, olvidadas entre las sábanas. Como entre azucenas.

Tal vez el comentario anterior suene erótico. Y lo es. Por el Cantar de los cantares sabemos bíblicamente que la relación del alma con Dios, de la criatura con un ser supremo, es cuestión de amor. Una vivencia de amor, que eso es el erotismo.

Me alegra que me lo haya ayudado a entender hoy un poeta del amor, como san Juan de la Cruz. En religión, en la vida espiritual, en la simple existencia humana, todo es amor. El que cree en Dios, lo ama creyendo. Y el que niega a Dios lo ama, negándolo. Porque Dios es amor. Siempre nos lo han dicho. Y sabemos que no somos nosotros los que lo amamos, sino Él quien nos ama, aun en medio de la Noche Oscura, que es casi siempre, porque noche oscura es la vida y, sobre todo noche oscura es el morir. (“¡Oh noche que juntaste/ Amado con amada/ amada en el Amado transformada!”)

También dijo san Juan de la Cruz: “Donde no hay amor, siembra amor, y cosecharás amor”. Que sea el propósito de Navidad y Año Nuevo. Aunque este deseo suene a cantar maitines en el cielo