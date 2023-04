Por Sofía Gil Sánchez - redacción@elcolombiano.com.co

El alcalde de Medellín, desconociendo que la ciudad no necesita –o merece– una ampliación de su administración, ha focalizado esfuerzos no solo en construir un gran repertorio de candidatos, sino en disfrazar de otros tintes políticos a la mayoría de ellos. Los discursos con narrativas forzadas a desdibujar sus semejanzas pueden engañar, la experiencia no.

Rodolfo Correa quiere perfilarse como el aspirante de centro, pero inició su carrera política en el Partido Liberal, luego se lanzó a la Gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente, autoproclamándose “más uribista que el candidato del Centro Democrático” y “el profesor de la mano firme”. La única práctica que le ha perdurado en el tiempo es la de usar el lema de otros partidos políticos para mostrar su verdadero pensamiento. Estas elecciones decidió ser el candidato “sin jefes políticos”, una frase irreal que nos remonta al año 2019 cuando la enunciaba su aliado silencioso: Daniel Quintero.

Las conexiones entre el exsecretario de Agricultura de Antioquia y el alcalde de Medellín no se agotan en un eslogan desgastado, los une, también, su recorrido camaleónico y su relación con el empresario y político Gabriel Jaime Rico. Así, Correa se desempeñó en el año 2015 como director de campaña del exconcejal y exgerente de Plaza Mayor, escenario que lo llevó a sumar apoyos con algunos congresistas liberales de esa época como John Jairo Roldán, Julián Bedoya –actual candidato a la Gobernación de Antioquia– y, su segunda coincidencia con Quintero, Óscar Hurtado Pérez –actual Secretario de Hacienda–.

Rico no es un completo desconocido para Daniel Quintero, su nombre se encuentra en varios procesos de la alcaldía: fue miembro del equipo de empalme con Empresas Públicas de Medellín y, según un informe de EL COLOMBIANO, tuvo listas propias para intentar llegar a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín en la denominada “operación avispa” del alcalde para tomarse la entidad.

No resulta extraño que María Isabel Ramírez Aristizábal, la esposa de Rodolfo Correa, haya sido contratada en el año 2020 como directora de libre nombramiento de la Gerencia de Servicios y Operaciones de Plaza Mayor y que, en el año 2021, se desempeñara como directora de Experiencias en la misma entidad. Es poco probable que el hecho de que la Alcaldía de Medellín sea accionista del centro de convenciones, que Gabriel Jaime Rico haya sido su gerente, que el presidente de la Junta Directiva sea Óscar Hurtado Pérez y que la esposa del candidato que afirma estar alejado de Quintero haya sido nombrada directora de dos gerencias diferentes durante su administración sea mera coincidencia.

Lo que no es casualidad, es la desconfianza de los ciudadanos por Daniel Quintero y las personas que han rodeado su círculo de mala administración. Ojalá esa desconfianza se extienda a todos sus candidatos, incluso los maquillados, y que recordemos que en la carrera por la alcaldía, Medellín no necesita más Corredores, familiares del alcalde y, mucho menos, Correazos.