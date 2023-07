Por María Luisa Zapata Trujillo - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Mi voz interior me acompaña permanentemente en una conversación conmigo misma que me alienta, pero también me juzga. Soy muy consciente de esto ahora, pero no siempre lo fui. Ha sido interesante reconocerme en este proceso, ya que esa voz que me juzga me aleja de esa voz que me ha quedado desde la infancia, la de una mujer positiva y con ganas de comerse el mundo gracias a que mi mamá siempre me dijo: puedes lograr todo lo que te propongas lograr. Sin embargo, pude ver que no todo el tiempo es así.

Lo he hecho consciente gracias a las conversaciones que he tenido con una gran mentora y con la psicóloga que me ha acompañado en muchas etapas. Durante una de nuestras conversaciones, mi mentora me dijo con urgencia: oye, vamos a cambiar algunas cosas que te dices a ti misma. Repitió algunas frases que yo había pronunciado en donde me juzgaba y me di cuenta de que eran cosas que ni yo misma había procesado con claridad. Fue doloroso cuando me dijo: estoy segura de que las cosas que te dices no se las dirías a nadie más.

Desde entonces, me intriga comprender esa voz. He aprendido que puede tener efectos sobre la autoconfianza, nuestros comportamientos y la imagen que tenemos de nosotros mismos. También entendí que como seres humanos tenemos voces interiores muy diferentes, hay personas incluso que no tienen. Algo importante es que esa voz interior puede presentar patrones de pensamiento negativo automático o PNA. Estos están clasificados en más de 12 categorías, como los pensamientos catastróficos o los que plantean situaciones en blanco y negro, o asumir que sabemos lo que el otro está pensando, entre otros; y hacen que nuestros pensamientos se alejen de los hechos reales y las evidencias. Son estos los que tienden a aparecer cuando estamos más estresados y ansiosos, quitándonos la posibilidad de generar una vida más balanceada hasta afectar nuestras propias emociones, como lo afirma Maureen Salomon, directora ejecutiva de la revista Harvard Women Health Watch.

Seguramente a todos nos ha pasado. De los pensamientos que tenemos los seres humanos, alrededor del 95% son automáticos y 80% negativos, según estudios de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Por esto y por los retos en un mundo incierto, vale la pena indagar para transformarlos hacia patrones mentales más positivos. Algunas publicaciones recomiendan las prácticas de presencia plena, técnicas de respiración, practicar la gratitud, cambiar los pensamientos malos por pensamientos más positivos, y por supuesto, buscar ayuda profesional cuando así se requiera. Lo anterior puede ser una gran oportunidad para transformar tu mentalidad, la autopercepción y la toma de decisiones. Requiere disciplina, práctica y paciencia, pero es inmensamente efectivo cambiar nuestra narrativa interior.