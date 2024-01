Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

Comienzo por ratificar que estoy totalmente de acuerdo con la protección de los derechos de los trabajadores y que no soy defensor de oficio de ninguna empresa o marca.

Dicho lo anterior, también debo decir que soy un defensor acérrimo del derecho al debido proceso. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección de una persona dentro en una actuación administrativa o judicial, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

Defender el debido proceso, es defender ese conjunto de garantías para cualquier persona. Sin importar quién sea. Es defender también la presunción de inocencia, como una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso: “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Estas garantías son piedra angular del Estado de derecho y son las que más rápido se pierden en una dictadura. Por eso, lo que pasó con la empresa Seatech International Inc., fabricante del atún Van Camps, no puede pasar sin una discusión pública profunda.

La ministra de trabajo acusó a la empresa atunera, entre otras acusaciones, de no deja ir al baño a las trabajadoras, debiendo ellas usar pañal durante su jornada laboral. Una acusación gravísima. El presidente Petro la respaldo, con varios pronunciamientos en redes sociales. “Mujeres trabajadoras y negras. Por eso las explotan, por eso no las escuchan. Toda la fuerza del gobierno respaldándolas. Estamos con ustedes mujeres trabajadoras”.

Por su parte, personas como Martha Lucía Cuadrado, quién lleva 16 años laborando en la empresa aseguró que lo afirmado por la ministra es falso y no tienen fundamento. En igual sentido se pronunció el líder seccional de la Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC-, organización fundada en 1935 y quien ha asesorado por más de 10 años a los sindicatos de Seatech International, uno de ellos el mayoritario. Afirmó el mencionado líder “nunca hemos escuchado de los dirigentes sindicales de esa empresa que esta situación se esté dando”. “Hasta el día de hoy tenemos certeza que esto no está sucediendo en la empresa”, lo cual fue corroborado por otros líderes sindicales con más de 30 años de servicio.

Bueno, el propósito de esta columna no es definir quién tiene la razón. Ni más faltaba. El debido proceso está para eso. Para que, ante una investigación del Ministerio del Trabajo, se agoten todas las etapas y el ministerio se pronuncie con un acto administrativo. Y ahí no se agota el proceso. En muchos casos, las partes pueden acudir a instancias judiciales, donde los jueces de la república tendrán la última palabra.

Así las cosas, señora ministra, es usted en primera instancia, aupada por el presidente, quien viola la constitución y pisotea con desprecio el derecho fundamental al debido proceso y ataca la reputación de una marca, sin un debido proceso. Además, lo hace con una curiosa segmentación. Se pronuncia sobre ciertos casos en forma lenguaraz y sobre otros, guarda, como debe ser, prudente silencio.