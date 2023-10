Por Juliana Restrepo Cadavid - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Mudarse es obligarse a vivir otra vida, es trasladar los gestos. Cambia la textura del piso, los ruidos de la noche. La luz entra distinto por las ventanas y hace formas extrañas desconocidas sobre las paredes. Mutan los olores y la sinfonía sonora de las quebradas más los árboles, los carros y los transeúntes. Cambian los entrepaños - qué bonita palabra - del closet, la altura a la que están las camisetas. Y en la cocina, los gestos aprendidos de sacar la olla, de hacer el café, de subir la mano para coger los pocillos, de extender dos individuales al desayuno, son en otras direcciones. Mudarse es decidir dónde ocurrirán los próximos recuerdos, desde dónde te mirarán o no te mirarán tus hijos cuando entres por la puerta, dónde serán las reuniones con las amigas, las celebraciones, las lecturas, las tristezas.

He pensado en esto porque me voy a pasar de casa. He pensado en esto porque esta semana estoy guardando los gestos de mis últimos diez años para descubrir otros. Lo que antecedió a la mudanza estuvo cargado de mucha ansiedad: que la venta del apartamento, que el préstamo del banco, que las condiciones de la promesa, que no reforme en diciembre, que los papeles que hay que conseguir, que la carta para sacar las cesantías. Ya estoy del otro lado de la ansiedad - estuve loca, les digo - pero cuando estaba en el pico más alto, mi psicólogo, en terapia, me dijo que eso era un generador de estrés tremendo. Que la vivienda, el techo, que cualquier cosa que tuviera que ver con el techo, generaba esa ansiedad.

Desde ese día no he dejado de pensar en las mamás que ya guardaron sus gestos en algún morral pero que no saben dónde ocurrirán los próximos. En los casi 5 millones de personas desplazadas en Colombia - nacionales y extranjeros - que no pueden imaginar dónde vivirán sus próximos recuerdos, que no saben qué textura final tocarán sus pies ni como los mirará su familia cuando entren por la puerta. Y que además, obvio, no tienen el privilegio de la terapia. El desplazamiento es muchas cosas muy jodidas, pero hoy en mí, por las noches, cuando me acuerdo, es un hueco concreto, grande y colectivo. Al final de este mes vamos a votar y creo que hay tres puntos que menciono en este párrafo que deben estar presentes en las agendas de quien elijamos: la urgencia de trabajar para resolver la problemática del desplazamiento, el acceso a atención en salud mental y el derecho a una vivienda digna.