Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

¿Cómo estás?, preguntó. Navegando, respondí. No se me ocurrió nada mejor para describir mi transición, me imaginé a mí mismo sobre un bote, capoteando una tarde tempestuosa. Desde ese día he estado pensando en cómo contamos nuestra vida y su relación con la forma como terminamos afrontándola. Los seres humanos nos relacionamos con el mundo por medio de metáforas. “Aprendemos cosas nuevas o complejas a partir de otras que ya conocemos”, escribió Jonathan Haidt. “La metáfora del viaje, por ejemplo, nos guía hacia ciertas conclusiones. Deberemos conocer el terreno, tomar una dirección, encontrar buenos compañeros y disfrutar el camino, podría no haber nada al final”, explica. ¿Hacemos una tertulia sobre la jornada marítima de la vida y acerca de cómo navegarla con gracia a pesar de las naturales y frecuentes borrascas?

Una vez nos dejamos abrazar por la metáfora del navegante, la diversión está garantizada. Podremos contar con unos días soleados, otros de lluvia, algunos tormentosos. Habrá mares agitados y calmos, transparentes y oscuros, plenos de vida unos, inundados de silencio y de misterio otros. El navegante tendrá asegurada la variedad, la aventura y la sorpresa. Cada que haga un plan los dioses del cielo y de los mares estarán en algún sitio riendo a carcajadas.

Desde luego, habrá que tomar una dirección, tener un propósito. Es más importante emprender algún camino que cuál terminamos tomando en particular. No habrá tampoco mucho chance de bajarse. La opción no es si navegamos si no cómo lo haremos. “Nada nuevo pasa si nos quedamos en la costa”, dice Sahil Bloom.

Al navegante no le faltará emoción alguna. El mar tiene días en que parece un desierto, habrá tiempos anodinos, buenos para ejercitar la paciencia. En otros momentos veremos el peligro a los ojos, aprenderemos que el mar, como toda expresión de la naturaleza, no está excento de violencia ni de tragedia.

Alguna vez atracaremos en islas paradisíacas, querremos quedarnos, pero siempre sabremos que somos flujo y debemos continuar. Los buenos capitanes de barco saben que lo fundamental se aprende lejos de la playa, en aguas profundas y picadas. Solo podremos disfrutar plenamente si el viaje es amplio, para sentir la dicha debemos degustar el miedo.

Algunos nos habrán amado y habrán también sido amados de vuelta. Alegrará saludar y dolerá despedirse, pero los años nos enseñarán que cada uno tiene su propio viaje, que se trata de una experiencia del espíritu, esencialmente individual. Los cruces con otros navegantes formarán ese tejido infinito que es la Vida, con mayúscula.

Hagamos esta tertulia un poco rara, sin duda nostálgica y ojalá poética. Hablemos de este viaje inédito en el cual la razón para hablar de mares y no de valles o montañas es porque, ante el cambio, esencia de la existencia, es mejor ser agua que piedra. Si aprendemos a ser buenos navegantes, nada nos sorprenderá, fluiremos, nos dejaremos llevar en lugar de resistirnos y luchar.

Sabremos que cada etapa tendrá su culmen y traerá también su duelo. La vida, como el agua, conoce su camino, como bien descubre el corazón del navegante aquella noche en la que, finalmente, llega a su puerto más seguro.

*Director de Comfama