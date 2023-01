En esta administración, - si así se puede decir de este alcalde que no administra - aún con recursos disponibles, no se cubren las necesidades más urgentes. Es el caso de la educación, la salud y el deporte en Medellín.

El Concejo de la ciudad aprobó, en agosto del año pasado, 319.000 millones de pesos de vigencias futuras para el arreglo de los colegios oficiales de la ciudad. El dinero está, pero el señor alcalde ha resuelto iniciar esas reparaciones urgentes, en noviembre del año que apenas empieza. Hay establecimientos educativos que tienen fallas estructurales, pero se debe esperar hasta noviembre para que se atiendan esas urgencias. Nos preguntamos, si por desgracia llegare a presentarse una tragedia en un establecimiento educativo ¿quién responderá? El alcalde, para presentar el proyecto de recursos para los establecimientos educativos, lo hizo con mensaje de urgencia, pero pareciera que la urgencia sólo se presentará a partir del mes de noviembre. Pasarán catorce meses desde la aprobación de los recursos para que se inicien las obras de reparación de los colegios.

El Concejo, ante el mensaje de urgencia y ante la posibilidad de una posible desgracia en los establecimientos educativos, aceleró el estudio del proyecto y su aprobación, para que la administración – o, mejor, la desadministración- pudiera proceder a su reparación, pero para el alcalde hay cosas más urgentes, como es gastarse miles de millones de pesos para que le autorizaran utilizar las figuras de Disney en los alumbrados navideños.

Si lo anterior es grave en el sector educativo, la misma preocupación existe para el sector de la salud. En el acuerdo del Concejo para la reparación de los establecimientos educativos, aprobado con mensaje de urgencia, hay 83.800 millones de pesos para fortalecer la red hospitalaria de Metrosalud, además de 15.756 millones de pesos para la ampliación de la unidad hospitalaria del barrio Santa Cruz. Todo esto deberá esperar hasta los últimos meses del año que apenas comienza.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, para un sector que reúne las dos funciones anteriores, que ayuda para la educación y la salud de la juventud, se aprobaron 64.500 millones de pesos para el mantenimiento de canchas, coliseos, piscinas, ludotecas, etc. Ni siquiera hay cronograma. El Inder todavía no ha evaluado los escenarios que se deben priorizar para los trabajos, ni aquellos que necesitan reparaciones urgentes. La plata está allí, pero falta la voluntad y la capacidad de acción.

Una administración con plata, pero sin norte, fue la que un pueblo engañado con falsas promesas eligió. Se aproximan unas elecciones regionales, tenemos que elegir alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas que sepan gobernar, que trabajen por un pueblo que necesita buenas administraciones, que requiere de funcionarios que, por lo menos, conozcan la ciudad, que piensen en el bienestar de su gente y no en los beneficios personales. Que no trabajen más por su ego que por el pueblo. Mi invitación es para que valoremos nuestro voto y no lo hagamos por falsas promesas y por pajaritos de oro.