* Director de Comfama.

Querido Gabriel,

Estuve en un panel en el que una participante habló sobre la importancia de la autenticidad. Me acordé de Confucio, que promueve los rituales como un mecanismo de la cultura para, precisamente, dejar de ser “auténticos” y comenzar a cultivar la bondad. La emprendí contra su planteamiento buscando ponerle picante a la sesión y terminé explicando que no siempre podemos ser auténticos, en el sentido de seguir nuestros impulsos, porque podríamos llegar incluso a ofender o lastimar a alguien.

“Nos reímos de ti por la bobada que dijiste”, me dijo alguien después. “¿Cómo se te ocurre decir que uno no debe ser auténtico?”. Me dejó pensando, me puso a leer y a preguntar... ¿Hablamos de ser auténticos, de cómo es ese asunto del “verdadero ser”?, ¿diferenciamos originalidad de agresividad y exploramos la idea del ritual como catalizador de nuestra capacidad para transformarnos?

Sé tú mismo, sé sincero, sé fiel a ti mismo, nos dicen todo el tiempo la publicidad y la literatura de superación. Analicemos el asunto. Si mi homínido interior quiere, por ejemplo, asesinar a alguien, ¿debo hacerle caso? Si no me gusta la ropa de una persona, ¿es conveniente comentarlo? Si aquel me insulta, ¿insultarlo de vuelta será la mejor estrategia? Finalmente, ¿estar de mal genio hoy quiere decir que soy malgenio? Esta manera de ver la autenticidad es peligrosa porque puede afectar las relaciones, el desempeño social y niega el mejoramiento.

Es posible que eso de nuestro “verdadero ser” sean apenas patrones de respuesta instintivos o aprendidos. Quizás lo que creemos identitario sea producto de la (buena o mala) educación. No necesariamente somos lo que hacemos automáticamente, nuestro temperamento no nos define ni es algo estático, inamovible. Las emociones suelen jugarnos malas pasadas. Recordemos que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en un mundo completamente diferente del actual.

Desde luego, está bien actuar de manera espontánea y original. No se trata de cercenar nuestro espíritu y restarnos individualidad. Sin embargo, en cualquier caso, es necesario ser funcionales socialmente. Tenemos, siempre la opción de elegir cómo actuar y cómo seremos mañana, ojalá mejores que hoy. Veámonos como seres complejos, en tránsito continuo, con ideas, emociones, deseos y disposiciones que pueden, incluso, ser contradictorios.

La cultura ancestral china privilegia las formas y los rituales para vencer nuestros impulsos “auténticos” y nuestros malos hábitos. Como cuando enseñamos a los niños a decir “por favor” y “gracias”, así, con algo de juego, solemnidad y teatralidad, aprendemos que a veces viene primero la forma y luego el fondo. El confucianismo propone, de esta manera, el lento y gradual ejercicio de moldearnos como seres humanos, como si de arcilla se tratara. Nos enseña que nunca seremos producto terminado, nos invita a actuar “como si”... fuéramos nuestra mejor versión.

Hagamos nuestra tertulia con la idea de que eso de nuestro “verdadero ser” puede ser solamente el reptil, el mamífero o el niño maleducado que nos habitan. Hablemos, mejor, de ser leales a la bondad — que para Confucio debería ser la única norma — y a unos valores éticos universales. Inspiremos la conversación con esta frase de un antiguo texto chino: “Al principio de la vida, uno responde a través las emociones. Al final, uno responde a través del decoro”. Domestiquemos nuestros impulsos y reacciones automáticas. Hagamos, al menos, una pausa antes de seguirlos, podrían ser nuestros demonios empujándonos al precipicio. .