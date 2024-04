Por Óscar Domínguez Giraldo - oscardominguezg@outlook.com

Hace poco, en su página de Facebook, Juancho López Música, sí, Música, su apellido materno, reveló que está perdiendo la visión. Uno de los fundadores y líder del grupo de rock Los Yetis que sacó del bostezo a la Medellín de los años sesenta, escribió:

“Saludo a todos. Quiero compartir con ustedes que cada día veo menos. Mi vista se deteriora a pasos de pie grande y me temo que relativamente pronto, este maravilloso medio de interacción no me va a servir; no se imaginan la dificultad para escribir estas líneas... Desde hace tiempo no alcanzo a reconocer o precisar rostros y más de una vez tengo que preguntar: ¿Y vos quién sos? Me saludan en la calle y le pregunto a María: ¿Quién era? Así que cuando nos encontremos, identifíquese y perdone si no lo saludo. No me sirven gafas y no he podido aprender a usar la lupa... Un abrazo ciego a todos”.

Le escribí: Musical Juancho, con toda la alegría y el sabor de que sos capaz, das la noticia de que tu visión se está retirando a sus aposentos tuta. Menos mal tienes un lazarillo de lujo en María, tu compañera de vida.

La forma como has asumido la situación es para quitarse el sombrero. A tus ochenta años y monedas, envejeces casi que con una sonrisa en cada arruga, como sugiere Gómez de la Serna. Deberías cobrar por enseñar a envejecer. Por lo pronto, quedas nombrado presidente vitalicio de la “Asociación de quienes estamos frente al pelotón de fusilamiento de la vejez”, Asopefuve. Me pido la vicepresidencia.

Cero tristezas, ninguna quejumbre por el silencio de luz que se insinúa en tus vistas. Original forma escogiste para tutearte con Homero y Borges quien celebró la magnífica ironía de Dios que “me dio a la vez los libros y la noche”.

Tus fans esperamos que sigás derrochando optimismo, calidad, calidez y buen humor a través de tu página en Facebook, toda una biblia sobre la historia del rock que has vivido, gozado y protagonizado. (Yo también roquero fui). Seguiremos esperando tus crónicas llenas de vida.

Gracias por haberle puesto banda musical a nuestra generación con tu grupo de Los Yetis que pariste con tu fallecido hermano Iván Darío, Juan Nicolás Estela, Michael Smith y Hernán Pabón. A todos los entrevistó Gonzalo Arango para la revista Cromos de agosto de 1967.

En la entrevista, Arango hace el elogio del movimiento a go-go al que pertenecían: “Esta sociedad debería estar orgullosa de esta generación que canta en vez de maldecir; que predica por medio de sus guitarras eléctricas alegría, en vez de odio”.

Te cuento, Juancho, que le pedí a la decapitada Santa Lucía de Siracusa, patrona de los ciegos, que te conserve la visión. O el mundo tendrá un ateo más...