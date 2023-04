Por Juan Gómez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

Muchos se quejan y me critican, con bastante razón, de haberme vuelto monotemático sobre el tema de Quintero, pero es que todos los días sale con algo distinto que nos obliga a tratar los nuevos temas del burgomaestre.

Siempre he manifestado mi convicción de que hay que tenerle miedo al funcionario público que, sin haber recibido una cuantiosa herencia, sin tener el respaldo de haber creado empresa y que sólo ha ocupado cargos públicos, tenga un gran capital, como propiedades urbanas, grandes extensiones rurales, acciones en empresas y, mucho menos, dinero en el exterior.

Ahora tenemos a nuestro alcalde, que se regodea diciendo que nació en el Tricentenario y hoy en día muestra sus propiedades con orgullo. Casa lujosa en Medellín, varias hectáreas en el Valle de San Nicolás, socio de empresas privadas, tierras en las montañas de El Tablazo en Rionegro y en las montañas orientales de Medellín.

No sólo es el alcalde, su hermano también goza de propiedades, lo mismo que su esposa. Definitivamente es una familia de grandes empresarios, exitosa en los negocios, próspera y de gran inteligencia para saber donde invertir.

Pienso que detrás de él debe haber buenos consejeros para detectar dónde están los negocios y aconsejarle las inversiones. Personas que tienen experiencia y conocedoras de la forma de hacer esos negocios sin dejar huella.

El problema es que, al principio de cada año, hay que declarar renta y los bienes que se tienen. Esto se presta para que salga a la luz pública lo que cada uno posee. Esos bienes, que se declaran, deben justificarse con los ingresos recibidos durante el año o mostrar de donde salieron los recursos para adquirirlos. No sólo los propios, sino también los de su esposa e hijos, para evitar cualquier duda. El funcionario público, como decía alguien, no sólo tiene que ser correcto si no parecerlo. La gente es muy chismosa y hay que cuidarse de cualquier duda.

Lo mejor, para evitar esos escándalos y sospechas, es ser personas de bien, correctos, transparentes. No tener, ni permitir, negocios durante su mandato y menos aquellos en los que estén involucrados miembros de la familia. Casi que aislarse de ellos para evitar dudas y habladurías. Se los aconseja un viejo que ha pasado por todo eso y que ha salido incólume frente a cualquier recelo o chisme, que no faltan.

Pienso que Quintero no acepta consejos de extraños y menos de quien esto escribe. El comentario que hago es para que, en el futuro próximo, los votantes no se dejen engañar por falsas promesas, por pajaritos de oro. Esos pajaritos, se los lleva todos, el alcalde. Como decían las abuelas, no da puntadas sin dedal, sabe lo que hace y cuánto le puede dejar. Hay que hacer a un lado los malos consejos, y los malos consejeros, si es que los hay. De todas maneras, es difícil creer que no los hay porque actúa como si los tuviera a su lado y no faltos de intereses.