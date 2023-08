Por Manuel Ignacio Ríos Valverde - opinion@elcolombiano.com.co

Oigo y leo interrogantes por doquier, que intentan desentrañar verdades no reveladas sobre la personalidad del actual presidente de Colombia. Hasta cierto punto todas esas preguntas tienen razón de ser porque pocos gobernantes muestran mayores abismos de sombra, espacios oscuros que solo conocen quienes fueron sus compinches en la criminalidad y la vida guerrillera dentro del siniestro M-19. Pero, por otro lado, sobre su incompetencia como gobernante ya había sobradas pruebas, cuando se desempeñó como desastroso alcalde de Bogotá. En un país netamente centralista, donde los medios de comunicación acaparan sus espacios noticiosos con lo que sucede en la capital – y en particular en el cuadrante de la carrera séptima y cerros orientales, carrera 13 al occidente y calle 127 al norte – la calamitosa gestión de la llamada “Bogotá Humana” fue mostrada ante todo el país. No creo que haya nadie que pueda declararse sorprendido por lo absolutamente incapaz que ha resultado Petro como presidente. Las mentiras de su alcaldía capitalina se exhibieron en todo momento frente a los colombianos.

Por eso mismo se puede concluir que a Petro no lo eligieron para que gobernara, sino para que siguiera discurseando, que es lo que ha hecho, hace y hará. El hombre no trabaja mayor cosa, ni se talla mucho ejecutando políticas de gobierno, ni lidera la gigantesca estructura estatal, sino que discursea. En eso se puede pasar horas, y la improvisada parla no se le agota. Las mentiras fluyen imparables, la catarata verbal de resentimientos e inquinas contra aquellos que odia pero a los que tanto quiere parecerse en su tren de vida, brota sin cesar. Once millones de votantes querían discursos, no acción, ni obras, ni un comandante en jefe. Querían un caudillo hablador, cuentero, que haga “vibrar a las masas”. Y en eso estamos.