Por Rosa Escobar Ocampo - opinion@elcolombiano.com.co

Lo que está pasando con nuestros niños y niñas en materia de abuso sexual debería motivar una amplia movilización ciudadana, más allá de indignarnos en nuestras casas cuando escuchamos o leemos en los medios de comunicación que un extranjero (también lo hacen los colombianos) les pagó a menores de edad para tener sexo. Como si esto fuera poco y, peor aún, muchos de esos niños y adolescentes son presionados u obligados por grupos criminales que se lucran de la trata y explotación sexual de esos niños, jóvenes y también mujeres.

Es hora de que despertemos y ante la imposibilidad de las autoridades de controlar la ocurrencia de estos delitos, todos deberíamos pararnos en la raya y aplicarles la sanción social a estos explotadores sexuales cuando los vemos en los restaurantes, bares y discotecas acompañados de menores de edad (es evidente a todas luces) o en los hoteles, como ocurrió en el sonado caso que ocupó todos los titulares de la prensa la semana pasada.

No se nos debe olvidar que los daños ocasionados a los niños y jóvenes — las secuelas de un abuso sexual — son para toda la vida y que detrás de ellas vienen episodios de ansiedad, depresión y diversas alteraciones de la salud mental en su vida de adultos, si es que no se tratan de manera adecuada por profesionales.

Nuestra ciudad atrae muchos turistas y todos ellos son bienvenidos, pero no para que vengan a explotar y abusar de nuestros niños, aquí no queremos ese tipo de turismo, Medellín no puede ser el destino de los depravados. Si es a eso, mejor no vengan, como leí en una acertada campaña que está circulando en redes sociales. Hagamos valer nuestra voz y cuidemos a nuestros niños y jóvenes.