La deriva de la política exterior con Petro es sumamente preocupante. Con ocasión del autogolpe de Castillo, confirmó que sus decisiones en relación con nuestros asuntos externos se hacen por simpatías personales y afinidades ideológicas y no considerando los intereses estratégicos nacionales.

Los antecedentes ya era malos. Mostraban una línea política de apoyo al debilitamiento de la democracia: se acercó al brutal régimen iraní aún si haber asumido el gobierno; Colombia se retiró de la sesión de la OEA donde se condenaría la dictadura nicaragüense; en abierta contravía a lo decidido por el pueblo chileno, reprobó el resultado del plebiscito sobre la nueva constitución y dijo que “revivía a Pinochet”; escogió a Venezuela para dialogar con el Eln; sostuvo que el proceso en contra de Cristina de Kirchner era una “persecución” y atacó a los magistrados que lo adelantaban; profundizó su complicidad con la tiranía cubana y solicitó que la retiraran de la lista de países que promueven el terrorismo.

Con Perú se descaró. En lugar de condenar el autogolpe de Castillo, le torció el pescuezo a los hechos, sugirió que había ocurrido un golpe parlamentario y pidió que la CIDH otorgara medidas cautelares a favor del golpista presidente.

La solicitud de Petro a la CIDH confirma una tendencia que ya se venía insinuando entre los distintos gobiernos de izquierda radical en la región: la manipulación del sistema interamericano de derechos humanos con fines políticos, falseando su naturaleza. Ya en la OEA habían maniobrado para tratar de evitar que Castillo fuera investigado por los delitos que ha cometido.

Además de las patentes contradicciones entre su discurso y sus acciones, Petro acude a mentiras abiertas para justificar sus acciones y posturas ideológicas. Reiterando que nunca he tenido nada que ver con esos casos, salvo para criticar mucho de lo que hasta hoy se ha hecho, Petro justificó con falsedades el cambio del equipo de defensa de Colombia en los asuntos contra Nicaragua en La Haya. Alegó que la visión ha sido “centralista” y que no tuvo en cuenta los derechos de la población raizal. No es verdad. Del equipo de defensa hizo parte Kent Francis, abogado sanandresano. Y hace años hay un “raizal team” que asesora a Cancillería. Lo que sí es una estupidez es nombrar una bióloga como coagente, como ha hecho Petro.

Y es falso sostener que habrá un cambio de estrategia y, por un lado, nombrar como agente a Eduardo Valencia, parte del equipo desde el inicio del proceso y corresponsable de lo que ha ocurrido hasta hoy, y, por el otro, mantener a todos los asesores externos. Para bien o para mal, la estrategia de Colombia en La Haya es más de lo mismo