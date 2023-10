Por Luis Diego Monsalve - opinion@elcolombiano.com.co

La visita de Estado del presidente Petro a China acaba de concluir y el balance tiene diferentes matices. A nivel político, es por supuesto un acierto que permite mantener un diálogo fluido con la segunda economía del mundo y un actor cada vez más destacado en materia geopolítica. Desde 1996, todos los presidentes han realizado visitas de Estado a China, dando una señal de la visión a largo plazo de nuestra política exterior para profundizar los vínculos con el gigante asiático. Por eso un anuncio destacable es el establecimiento de una asociación estratégica, que eleva el nivel de relaciones a la par con otros socios en Latinoamérica.

En términos comerciales, los anuncios del ingreso de nuevos productos como carne bovina y quinua son noticias igualmente positivas para el país. No obstante, llama la atención que en esta ocasión, a diferencia de visitas presidenciales anteriores, la delegación no incluyó a empresarios ni dirigentes gremiales, y no se realizó un foro empresarial. Si realmente buscamos incrementar nuestra canasta exportadora, se requiere de una gran coordinación del sector productivo agrícola, industrial y minero para incrementarla. Más extraño aún es que si uno de los objetivos es precisamente avanzar en la reducción del déficit comercial, el ministro Umaña, de Comercio, estuvo ausente de la visita a nuestro segundo socio comercial.

En materia de inversión, más que grandes anuncios, la visita dejó grandes dudas. Del encuentro con los directivos de la empresa CHEC, la constructora del Metro de Bogotá, es incierto el camino legal y técnico que se tomará. Es incomprensible que, con un contrato firmado, y tras ganar una licitación, una empresa se vea obligada a renegociar por capricho de un presidente. Este es un precedente terrible para la inversión extranjera y deja grandes preocupaciones sobre un sistema de confianza en las instituciones que ha costado construir. Además, nubla los objetivos de la visita al querer magnificar un tema que debe resolverse entre una empresa y el distrito. China tenía claro que este no era un tema para la visita, lo que se reflejó en el hecho de que se abordara en una reunión con la empresa, y no con el gobierno chino.

Para rescatar está el intento de discutir temas sobre el desarrollo de infraestructura ferroviaria donde China es hoy el país con la red de trenes de alta velocidad más extensa: casi 40.000 km. Sin embargo, como en la cuestión comercial, este propósito tendría que ir acompañado de un gran esfuerzo institucional para viabilizar proyectos a través de estudios y diseños que aún no existen, de modo que empresas chinas pudieran, en abierta competencia, participar en su ejecución.

Finalmente, uno de los objetivos anunciados por el presidente durante la visita fue mejorar el perfil de la deuda externa en términos de tiempos de pago. Aquí parece que hubo un lapsus por parte del equipo de comunicación de presidencia al afirmar que sería la deuda con China, cuando en realidad Colombia no tiene deuda soberana con ese país, ya que sólo la tienen contratistas y concesionarios en sus proyectos, sin que ello afecte al gobierno. Dicho esto, sería posible explorar alternativas con entidades financieras de ese país, eso si evaluando minuciosamente las condiciones, qué estaría brindando la nación como garantía, y siempre que fueran en términos de beneficios equivalentes a las líneas que actualmente tiene Colombia con entidades multilaterales. En los informes finales de la visita no se volvió a tocar este tema.