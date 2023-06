Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

El maestro José Olimpo Suárez, en interesante charla ante los miembros de la jurisdicción de lo contenciosa administrativo, recordaba que el signo de nuestra época es la precariedad. Precariedad en lo político. Precariedad en lo social. Precariedad en las relaciones de familia. Precariedad en los actos de gobierno. Precariedad en lo jurídico. La precariedad se convierte en fuente principal de la actuación humana, con dos consecuencias fundamentales: El miedo y lo efímero. El miedo impide asumir decisiones de fondo, necesarias en todos los campos de la conducta humana. El hombre permanece en un constante batallar entre la convicción y el miedo. Entre la libertad y el encierro. Entre el hacer y el ser evaluado por lo que hace. Hay miedo a abandonar la razón. Hay miedo a consagrar el corazón. El miedo es un signo de nuestra época.

La sensación de temor conduce a lo efímero. Nada es permanente. Todo es cambiante. Nada requiere explicación, simplemente afirmación. Se prejuzga, no se juzga. Se enseñan apariencias, no se prueban circunstancias. La vida y su hacer, resultan positivas, no para el más reflexivo o preparado, sino para el más aventurero y osado.

Las consecuencias de esta forma de ser y concebir la vida no se dejan esperar y la pandemia del covid aparece como un detonante para estimular este nuevo mensaje cultural. Para qué esperar, reflexionar y buscar consensos, si en cualquier momento un movimiento humano, tecnológico o biológico, lo puede cambiar todo. Ya no es tan importante conseguir doctorados o altas especializaciones. Son demasiado demoradas para un futuro incierto, efímero. Ahora la tendencia se desplaza hacia el hacer, a cualquier precio, pero con un solo propósito: el lucro.

Esta concepción del universo origina choques que deben resolverse, así de golpe como se suceden. Uno de esos centros de lucha es el que se presenta entre la teoría política y la jurídica. La nueva izquierda, no es una ideología sobre el ser del mundo social, es una técnica de administración para buscar efectividad a lo precario, es decir, es una simple forma de hacer, que igual puede ser asumida por uno de los denominados partidos de derecha o de izquierda. Por eso se presentan precarias coaliciones, que como se hacen, se deshacen.

Sin embargo, ante esa nueva concepción política, se levanta una inevitable tradición jurídica, que aparece como el instrumento adecuado para la defensa de la sociedad, del estado de derecho y de la normatividad. Se trata de defender instituciones, que, con nuevas perspectivas y visiones, mantienen su concepción originaria. Una de esas instituciones, es la de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. La posibilidad de la subsistencia bajo un mínimo orden social, hace que frente al afán de la precariedad deba operar el respeto por la institucionalidad y todo lo que ella representa, como la subsistencia del estado social de derecho y su seguridad jurídica. De otra manera, la anarquía y la incertidumbre ganarían una batalla que el ser social no puede perder.