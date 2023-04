Por Jorge Zuluaga C.- opinión@elcolombiano.com.co

Hace algunos días el negro Ober más o menos dijo lo siguiente: Dios los bendiga y con todo respeto voy a matar a Raimundo y todo el mundo. Lo dijo en un video ampliamente difundido donde parecía estar más en una finca que en una cárcel y con la certeza y seguridad de alguien en libertad con la capacidad de ejecutar sus promesas, algo aterrador e increíblemente real en este pueblo ya acostumbrado (muy a nuestro pesar) a estas amenazas.

De esta situación lo que me dejó pensando es la realidad de este país donde la religión y la política en vez de ser construcciones sociales y de grupo se vuelven personales e individuales amoldadas a el o los sujetos que las viven de forma independiente a los estándares de estas. Muchos dicen ser católicos pero no practicantes, como si la religión fuera la opción de sentirse parte de algo sin la obligación de cumplir con las mínimas exigencias propias, y es por eso que el negro Ober en el mismo video nos manda bendiciones y después amenaza de muerte.

En la política la cosa no está mejor. La mayoría de los que optan por puestos políticos recogen firmas como un aval para sus candidaturas independientes de partidos tradicionales, a los cuales después acuden para utilizar sus maquinarias y así lograr lo que desean, que la mayoría de las veces difiere de sus discursos de campaña. Estos “líderes carismáticos” crean nuevos partidos -tantos como nombres tienen nuestras listas de contactos- que caen en los mismo vicios.

Necesitamos partidos políticos con principios y valores, y líderes con todas sus letras coherentes, con estos. No más gobernantes que consideran el ser elegidos como un derecho y no como un deber de hacer este país cada vez mejor. Ya basta de adanes, requerimos líderes que tengan la capacidad de reconocer los logros de sus antecesores y continuar por las sendas correctas. Que corrijan cuando las condiciones lo ameriten y que no consideren que llegan a tierras arrasadas donde nada sirve.