Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

Hace unos años iba en un taxi en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y el conductor prendió el radio. En las noticias sonaban las palabras del entonces presidente del país, Rafael Correa, insultando y acusando de una serie de crímenes al alcalde de la ciudad por más de 15 años, el legendario Jaime Nebot. Al terminar, el periodista le hizo la siguiente pregunta: “¿Qué piensa de lo que dice de usted el Presidente de la República?”. Nebot hizo una pausa y respondió lentamente, como ahorrando energía: “Yo no hablo, yo hago”, no agregó nada más pese a la insistencia del entrevistador.

¿Has visto que así como los políticos de la segunda mitad del siglo XX se empezaron a parecer a las estrellas de cine, la política de nuestros tiempos semeja a una serie de Netflix en la cual sus protagonistas nos sorprenden cada día con una decisión o expresión que mezcla drama, ciencia ficción, terror, acción y telenovela barata? Cambian el guión para darle gusto al algoritmo, cazan likes, siembran odios, cosechan divisiones y, claro, se ganan unos votos que definitivamente no tienen ninguna correlación con su capacidad para liderar ni con la calidad de sus logros.

En su reciente visita a Medellín, Luis Alberto Moreno planteó la necesidad de contar con políticos predecibles. Pensando en eso te propongo que conversemos de la politainment, la política como entretenimiento y de la urgencia de elegir políticos serios, que no intenten ser divertidos, hagan poco show y no improvisen anuncios, muchas veces falsos, para mantener cautivas a sus audiencias. Hablemos de los imprescindibles políticos aburridos.

La etimología de aburrido nos ofrece algunas claves, viene de ab-horrere que significa algo que no nos para los pelos, que no inspira miedo. Un político aburrido, que no necesita rating, será predecible, como propone Moreno. Uno podrá votar por alguien sabiendo de antemano qué han hecho él o ella y su partido, qué tipo de gestión tendrá y qué valores e ideas defiende. Esa predictibilidad, como en toda relación humana, construirá confianza. El político aburrido será influyente y no influencer al haber desarrollado su coherencia por encima de su capacidad histriónica.

Ahora bien, aburrido no quiere decir mala persona ni desconectado de la gente y la realidad. Los políticos aburridos no tienen por qué ser funcionarios fríos y anodinos. Un líder debe ser mucho más que un gestor presupuestal. “Pretenden seducir con códigos de aduana”, criticó alguna vez el gran primer ministro británico del siglo XIX, Benjamin Disraeli. Un político puede ser aburrido y a la vez admirable, sensato y ser capaz de articular una visión positiva del futuro. Eso generará emociones positivas como el amor, la compasión, la paz y la esperanza.

¿Te imaginas abrir el periódico o las redes sociales sin preguntarnos qué idea efectista pero sin pies ni cabeza se les ha ocurrido a los de turno? Provoquemos la tertulia releyendo una columna de hace unos años sobre el mismo asunto del profesor Santiago Silva: “... es preferible el político prudente sobre el impertinente, el silencioso sobre el vociferante; el sensato sobre el arrojado”. Sería lindo, conveniente y transformador que los discursos de los líderes políticos estén hechos para unir, para dar claridad y no para entretener y distraer mientras se rompe la confianza en el Estado y la esperanza en un mejor futuro.

* Director de Comfama.