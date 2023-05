Por Sofía Gil Sánchez - redacción@elcolombiano.com.co

No es un secreto que las redes sociales transformaron las comunicaciones, pero la decisión de convertir al canal local de Medellín en una extensión de las plataformas de una pésima administración tiene graves repercusiones en su estabilidad financiera. Telemedellín no solo ha sufrido pérdidas los últimos tres años, sino que su déficit más alto, según un reporte de El Armadillo, fue en 2022 con $6.519 millones.

Telemedellín decidió adherirse al propósito superior de Daniel Quintero: batir récords. No satisfecho con lograr el porcentaje de aprobación más bajo de un alcalde en la ciudad en 29 años, la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en ocho años, los niveles de pobreza más altos en 10 años, se propuso alcanzar la pérdida más alta en el canal de televisión público en 25 años.

Ojalá los resultados de la entidad fueran una sorpresa, pero no se podría esperar un rendimiento distinto luego de cambiar su objeto de brindar una programación que contribuya al desarrollo de la ciudad por el de convertirse en la agencia de publicidad de la Administración Distrital. Parece que el único indicador que se ha cumplido con éxito es el de promocionar la imagen del alcalde y sus candidatos a las elecciones regionales. La evidencia de su correcta ejecución es la firma de contratos como el CTO-0190-2023 con un valor de $500.000.000 y, por medio del cual, Telemedellín realizó una vinculación publicitaria en la XVIII Cumbre Mundial de Comunicación Política. El mismo evento académico que promocionó al candidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo.

La estrategia de mercadeo de Telemedellín no se agota en su aporte económico a la visibilidad de los aspirantes que buscan la continuidad de un gobierno que todos, menos sus lentes, perciben como inadecuado. Su nueva cláusula tiene en tinta invisible la obligación de cumplir con actividades ajenas a su naturaleza como la “prestación de servicios para acompañar los eventos y certámenes de Alta Gerencia del Despacho del Alcalde”, “diseñar y producir avisos instagrameables para promocionar la marca Aquí Todo Florece” y “acompañar la elaboración e implementación de dinámicas, estrategias y tácticas comunicacionales para el Distrito Especial de Medellín”.

Creeríamos que luego de posesionar al cuarto gerente en tres años, el canal terminaría con su régimen de ineficiencia organizativa. La realidad es que la pésima gestión parece una táctica premeditada, no hay otra explicación que esclarezca por qué desde el 14 de febrero de este año se han publicado más de 60 contratos de emisión de pauta publicitaria que suman $1.121.437.000. No solo preocupa que Telemedellín despilfarre esa cantidad de dinero cuando sus registros financieros encienden alertas, sino que la mayoría de los contratos no favorecen el crecimiento del canal – son medios de comunicación con pocos seguidores o que su público no reside en la ciudad –.

Daniel Quintero no dudó en sacrificar la reputación de Telemedellín con programación manipulada y contrataciones irregulares para comprar su imagen. Dentro de sus indiscutibles logros se encuentra el de reemplazar el eslogan insignia del canal “aquí te ves” por “aquí me veo”. Solo resta esperar que las cámaras de Telemedellín vuelvan a apuntar a los temas de interés de la ciudad, no al piso 12 de la Alcaldía de Medellín y su realidad maquillada en el estudio de producción.